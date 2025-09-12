Thay thế ngay cán bộ yếu kém, xử lý hành vi tham nhũng đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức yếu kém và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Ngày 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Theo đó, đến hết tháng 8, kết quả giải ngân ước đạt 46,3% kế hoạch giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%).

Để đạt 100% kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng... Đặc biệt, việc đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Cùng với lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, Thủ tướng cũng lưu ý phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lãnh đạo xã, phường, đặc khu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổng hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 giữa các bộ, cơ quan, địa phương, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 9/2025.