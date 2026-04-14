Xã miền núi ở Đà Nẵng xuất hiện mưa đá kéo dài hơn 10 phút

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, với các hạt mưa có kích thước nhỏ hơn viên bi.

Ngày 14/4, lãnh đạo xã Hùng Sơn xác nhận trận mưa đá được ghi nhận tại thôn Arâng và Ga'nil.

Theo vị lãnh đạo xã, cơn mưa đá xuất hiện vào khoảng 14h30 cùng ngày. Các hạt mưa đá có kích thước chủ yếu nhỏ hơn viên bi.

Hạt mưa đá có kích thước nhỏ hơn viên bi. Ảnh: A.S.

Anh Tangon Sơn, trú tại thôn Ga'nil cho biết hiện tượng mưa đá kéo dài hơn 10 phút rồi dừng. Các viên đá văng vào mái hiên nhà anh nhưng không gây thiệt hại về tài sản. Sự việc được anh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo dự báo phát lúc 16h50 của Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết Tam Kỳ, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và tồn tại trên các xã Hùng Sơn, Đắc Pring, Tây Giang, Avương, Đông Giang, Bến Hiên, Sông Kôn, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Đốc.

Từ thời điểm trên đến 3 giờ tiếp theo, những vùng mây này có gây mưa rào và dông cho các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường nêu trên. Sau đó, mây đối lưu có khả năng mở rộng, phát triển gây mưa rào và dông cho các thôn, tổ dân phố thuộc các xã La Êê, Nam Giang, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Sông Vàng, Khâm Đức, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Liên, và các địa phương lân cận khác.

Người dân được khuyến cáo cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cận cảnh mưa đá xối xả trút xuống Hà Nội Rạng sáng 30/3, một số khu vực tại Hà Nội gồm Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc, Đông Anh xuất hiện mưa đá cục bộ. Ban đầu, kích thước đá chỉ bằng đầu ngón tay, sau lớn dần bằng cái chén.