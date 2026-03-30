Mưa đá tiếp tục trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc

Từ đêm 29/3 đến sáng 30/3, mưa đá tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Sáng 30/3, nhiều khu vực tại Hà Nội và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh xuất hiện mưa dông và mưa đá gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Những viên đá kích thước phổ biến 0,5-2 cm, cá biệt có nơi hạt mưa đá đạt kích thước 3-5 cm.

Mưa đá xuất hiện tại khu vực Xuân Đỉnh, Hà Nội vào rạng sáng 30/3.

Khu vực Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận mưa đá trong sáng 30/3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 30/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/3 đến 3h ngày 30/3 có nơi đạt trên 35 mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44,2 mm; Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42,2 mm; Na Sầm (Lạng Sơn) 39,2 mm; Tân Tiến (Lào Cai) 38,4 mm…

Dự báo thời tiết ngày 30/3 tại khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa trên 30 mm. Trong mưa dông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Những viên đá có kích thước đến 3 cm tại khu vực tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào ngày 29/3, tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An... cũng xuất hiện mưa đá do các cụm mây đối lưu hình thành.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 đến tháng 5, các hiện tượng mưa đá, dông lốc thường xảy ra bất ngờ và nguy hiểm nên người dân cần chủ động gia cố mái nhà.

Đặc biệt, khi có mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn trước các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra như sét, mưa đá...

