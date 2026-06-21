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Thể thao World Cup 2026

World Cup và 495 kịch bản đi tiếp

  • Chủ nhật, 21/6/2026 17:37 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Việc xác định 8 đội xếp thứ ba hay nhất giành vé vào vòng knock-out của World Cup 2026 có thể chỉ ngã ngũ sau tiếng còi mãn cuộc của trận cuối vòng bảng.

Cuộc đua của các đội xếp thứ ba tại World Cup 2026 có thể chỉ được định đoạt sau trận cuối vòng bảng.

World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, đồng thời mang đến một bài toán phân hạng phức tạp hơn thường lệ. Với thể thức có 12 bảng đấu, không chỉ hai đội dẫn đầu mỗi bảng đi tiếp, mà 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng knock-out.

Điều này khiến cục diện vòng bảng trở nên khó lường đến phút chót. Theo AS, việc xác định đối thủ của từng đội xếp thứ ba ở vòng knock-out có thể tạo ra tới 495 khả năng khác nhau. Nói cách khác, tấm vé đi tiếp của các đội đứng thứ ba không chỉ phụ thuộc vào kết quả của chính họ, mà còn bị chi phối bởi diễn biến ở nhiều bảng đấu khác.

Theo quy định của FIFA cho World Cup 2026, tiêu chí đầu tiên để chọn 8 đội xếp thứ ba hay nhất là điểm số. Nếu các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tiếp theo. Trong trường hợp vẫn chưa thể phân định, số bàn thắng ghi được trở thành yếu tố quyết định.

Nếu các tiêu chí chuyên môn vẫn không đủ để tách biệt, FIFA sẽ xét đến điểm hành vi của đội bóng. Đây là tiêu chí liên quan đến số thẻ vàng và thẻ đỏ, đồng nghĩa đội có kỷ luật tốt hơn sẽ có lợi thế. Thứ hạng FIFA gần nhất, rồi các thứ hạng FIFA trước đó, chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng.

Điểm đáng chú ý là cách chọn 8 đội xếp thứ ba hay nhất khác với quy trình phân định thứ hạng giữa các đội trong cùng một bảng. Ở mỗi bảng đấu, khi các đội bằng điểm, tiêu chí đầu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan. Sau đó mới xét hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu đó.

Thể thức này khiến từng bàn thắng, từng thẻ phạt và cả cách quản lý trận đấu đều có thể ảnh hưởng đến số phận của một đội tuyển. Với World Cup 2026, cuộc đua giành vé vớt vì thế không còn là câu chuyện phụ. Nó có thể trở thành một trong những điểm nóng nhất của vòng bảng.

Hà Trang

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