World Cup gọi tên Cape Verde?

Từ một quần đảo nhỏ bé chỉ hơn nửa triệu dân, Cape Verde đang đứng trước cơ hội viết nên chương sử vĩ đại nhất của mình: tấm vé dự World Cup 2026.

Đội Cape Verde đang gây bất ngờ tại vòng loại World Cup 2026.

Có những câu chuyện bóng đá không cần siêu sao, không cần những sân vận động tráng lệ, mà chỉ cần niềm tin - thứ đang tràn ngập trên quần đảo Cape Verde. Lúc 23h ngày 13/10, khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Praia, một dân tộc nhỏ bé giữa Đại Tây Dương có thể viết nên chương rực rỡ nhất trong lịch sử: giành vé dự World Cup 2026.

Từ đáy vực đến bầu trời

“Giờ tôi có thể mơ được chơi ở World Cup”, lời nói giản dị của một cậu bé ở học viện Bola pra frente vang lên như khúc dạo đầu cho bản hùng ca xanh. Giấc mơ ấy từng xa vời với một đất nước chỉ hơn nửa triệu dân, nhưng nay đang trở nên thực tế đến nghẹt thở. Chỉ cần đánh bại Eswatini, Cape Verde sẽ trở thành tân binh thứ ba của kỳ World Cup Bắc Mỹ, sau Jordan và Uzbekistan.

Bóng đá Cape Verde từng trải qua những ngày tăm tối. Chỉ mới năm ngoái, họ kết thúc vòng loại CAN 2025 với vị trí bét bảng - một nỗi xấu hổ sau khi từng vào tứ kết CAN 2023.

Nhưng từ đống tro tàn ấy, HLV Bubista, cựu cầu thủ từng phiêu bạt ở CLB Badajoz (Tây Ban Nha), hồi sinh đội tuyển bằng tinh thần kỷ luật và niềm tin. Ông không có dàn sao triệu đô, chỉ có một tập thể của những con người lao động, những “chiếc răng cá mập” dũng cảm giữa đại dương dữ.

Điều đặc biệt là thành công của họ mang đậm dấu ấn kiều dân. Trong đội hình hiện tại có tới sáu cầu thủ sinh ở Hà Lan, vài người ở Pháp, Bồ Đào Nha, thậm chí cả Ireland.

Đội hình Cape Verde không có ngôi sao nào đáng chú ý.

Trung vệ Pico Lopes, chẳng hạn, biết mình được gọi lên tuyển qua... tin nhắn LinkedIn nằm trong mục spam. Nhưng chính những mảnh ghép ấy đã tạo nên một Cape Verde toàn cầu - nhỏ bé về diện tích, nhưng rộng lớn về tâm hồn.

Không một quốc gia nào yêu đội tuyển của mình một cách gần gũi như Cape Verde lúc này. Trước trận đấu định mệnh, cả đội đến khu chợ bình dân Sucupira ở thủ đô Praia, bắt tay, cười nói và nhận lời chúc của người dân.

Không hàng rào, không vệ sĩ, chỉ có niềm tin và tình thương. Cảnh tượng ấy gợi nhớ về thứ bóng đá nguyên sơ - nơi cầu thủ và người dân cùng chia sẻ nhịp tim, cùng mơ một giấc mơ chung.

Khắp đường phố, những quầy bia và sân khấu ca nhạc mọc lên. Chính phủ tuyên bố hôm nay là “ngày đặc biệt”, cho phép toàn dân nghỉ làm từ trưa để xem bóng đá. Tại đất nước nơi phần lớn người dân sinh sống ở nước ngoài, chưa bao giờ “quê hương” lại đồng lòng như thế. Cape Verde đang sống những giờ phút mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên.

Khát vọng nhỏ, tầm nhìn lớn

Nếu giành chiến thắng, Cape Verde sẽ trở thành quốc gia có dân số nhỏ thứ hai trong lịch sử dự World Cup, chỉ sau Iceland 2018, và là đội có lãnh thổ nhỏ nhất từng góp mặt ở sân chơi này. Một chiến công phi thường của một quốc gia không có giải VĐQG chuyên nghiệp đúng nghĩa, nơi phần lớn cầu thủ lớn lên cùng gió biển, bóng đá đường phố và những quả bóng mòn hơi.

Cape Verde đang tiến gần giấc mơ World Cup.

Nhưng trong thế giới bóng đá toàn cầu hóa hôm nay, Cape Verde chính là biểu tượng của điều mà mọi đội nhỏ đều mơ: niềm tin rằng không có giới hạn cho khát vọng. Họ không có siêu sao, không có sân vận động 80.000 chỗ, nhưng có trái tim đập cùng nhịp, có sự gắn kết từ từng kiều dân xa xứ, và có một dân tộc sẵn sàng dừng cả đất nước lại chỉ để chờ tiếng còi khai cuộc.

Chỉ ba điểm nữa thôi, và những người con của biển sẽ được hát quốc ca tại United 2026, đứng cạnh những cường quốc bóng đá thế giới. Dù kết quả ra sao, Cape Verde đã chiến thắng - trong cách họ dám mơ, dám tin, và dám biến bóng đá thành giấc mơ tập thể của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiêu hãnh giữa lòng đại dương.