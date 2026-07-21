World Cup 64 đội đẩy bóng đá tới giới hạn

Mở rộng World Cup lên 64 đội có thể mang lại nguồn thu lớn cho FIFA, nhưng cũng đẩy giải đấu vào nguy cơ kéo dài, quá tải và suy giảm chất lượng.

World Cup 64 đội có thể gồm 128 trận và kéo dài khoảng sáu tuần.

World Cup 2026 vừa khép lại với lần đầu tiên có 48 đội tham dự, nhưng FIFA đã tính đến một bước mở rộng mới. Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận khả năng nâng số đội ở World Cup 2030 lên 64 sẽ được đưa ra thảo luận.

Đề xuất xuất hiện trong bối cảnh Argentina, Uruguay và Paraguay muốn tổ chức nhiều trận hơn tại kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm. Theo kế hoạch hiện tại, ba quốc gia Nam Mỹ chỉ đăng cai một trận, trước khi phần lớn giải đấu diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Với FIFA, World Cup 64 đội là cơ hội mở rộng thị trường. Thêm 16 đội đồng nghĩa nhiều quốc gia được góp mặt, số trận tăng lên và nguồn thu từ bản quyền truyền hình, vé cùng tài trợ cũng lớn hơn.

Tuy nhiên, lợi ích thương mại đi kèm hàng loạt thách thức về lịch thi đấu, cơ sở hạ tầng, thể lực cầu thủ và chất lượng chuyên môn.

Giải đấu có thể kéo dài sáu tuần

Nếu có 64 đội, phương án dễ áp dụng nhất là chia thành 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 32 đội.

Thể thức này đơn giản hơn World Cup 48 đội, bởi FIFA không còn phải so sánh thành tích của các đội xếp thứ ba. Đổi lại, số trận vòng bảng sẽ tăng từ 72 lên 96, còn toàn giải có thể gồm 128 trận, nhiều hơn World Cup 2026 tới 24 trận.

Kỳ World Cup vừa qua tổ chức 72 trận vòng bảng trong 16 ngày, trung bình 4,5 trận mỗi ngày. Nếu duy trì mật độ ấy, vòng bảng của giải 64 đội sẽ kéo dài khoảng ba tuần. Giai đoạn knock-out từ vòng 32 đội đến chung kết cũng cần thêm gần ba tuần.

Như vậy, toàn bộ giải đấu có thể kéo dài sáu tuần. Tính cả thời gian tập trung và chuẩn bị, cầu thủ có nguy cơ phải dành gần hai tháng cho đội tuyển.

Giải đấu mở rộng sẽ quy tụ 1.664 cầu thủ, tạo thêm áp lực lên lịch thi đấu vốn đã dày đặc.

Với danh sách 26 người mỗi đội, World Cup 64 đội sẽ quy tụ 1.664 cầu thủ. Những người tiến sâu gần như không có thời gian nghỉ trước khi trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đây là sức ép lớn trong bối cảnh lịch bóng đá vốn đã dày đặc. Nguy cơ chấn thương, quá tải và suy giảm thể lực sẽ tăng, trong khi các CLB phải mất cầu thủ lâu hơn.

Giải đấu kéo dài cũng dễ khiến khán giả bão hòa. World Cup vẫn có sức hút đặc biệt, nhưng 128 trận trong sáu tuần là thử thách lớn với sự tập trung của người xem, nhất là khi nhiều trận vòng bảng thiếu tính quyết định.

Việc chỉ lấy hai đội đầu bảng có thể tạo ra nhiều trận thủ tục ở lượt cuối. Khi một số đội đã chắc chắn đi tiếp hoặc bị loại, sức hấp dẫn của vòng bảng sẽ giảm rõ rệt.

Không quốc gia nào dễ dàng đăng cai một mình

Thách thức lớn nhất của World Cup 64 đội nằm ở cơ sở hạ tầng. World Cup 2026 sử dụng 15 sân vận động cho 104 trận. Nếu áp dụng tỷ lệ tương tự, phiên bản 64 đội có thể cần khoảng 20 sân đạt chuẩn để tổ chức 128 trận.

Không nhiều quốc gia đáp ứng được yêu cầu ấy. Ngoài sân vận động, chủ nhà còn phải bảo đảm hệ thống giao thông, khách sạn, sân tập và an ninh cho 64 đội cùng hàng triệu cổ động viên.

Đồng đăng cai vì thế có thể trở thành điều bắt buộc. World Cup 2030 đã trải rộng trên sáu quốc gia thuộc ba châu lục, còn nhiều giải đấu lớn khác cũng chuyển sang mô hình nhiều chủ nhà.

Quy mô 64 đội có thể buộc FIFA duy trì mô hình nhiều quốc gia cùng đăng cai.

Tuy nhiên, số quốc gia đăng cai càng nhiều, công tác tổ chức càng phức tạp. Các đội phải di chuyển xa hơn, chi phí tăng lên và bản sắc của nước chủ nhà cũng dễ bị pha loãng.

Saudi Arabia hiện là chủ nhà duy nhất của World Cup 2034. Nếu FIFA biến mô hình 64 đội thành phương án lâu dài, quốc gia này có thể phải mở rộng mạnh cơ sở hạ tầng hoặc tìm thêm đối tác tổ chức.

Chất lượng chuyên môn cũng là dấu hỏi lớn. World Cup 2026 có 308 bàn sau 104 trận, đạt trung bình 2,96 bàn mỗi trận, cao hơn mức khoảng 2,6 bàn của ba kỳ trước.

Số bàn tăng có thể phản ánh lối chơi cởi mở hơn, nhưng cũng cho thấy khoảng cách giữa các đội mạnh và nhóm yếu đã lớn hơn. Việc bổ sung thêm 16 đội có nguy cơ tạo ra nhiều trận đấu chênh lệch.

World Cup mở rộng sẽ giúp các nền bóng đá nhỏ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu lớn nhất. Những bất ngờ và câu chuyện cổ tích vẫn có thể xảy ra, nhưng số trận một chiều cũng khó tránh khỏi.

Nếu có 64 đội, khoảng 30% thành viên FIFA sẽ được dự World Cup. Theo cách phân bổ hiện tại, châu Âu có thể nhận khoảng 21 suất, châu Phi 12, châu Á 10, khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe 8, Nam Mỹ 8, châu Đại Dương một suất, cùng bốn vé play-off. Đây mới là con số ước tính, chưa phải phương án chính thức.

Mở rộng World Cup giúp FIFA tăng doanh thu và đưa giải đấu đến nhiều quốc gia hơn. Tuy nhiên, quy mô lớn hơn không đồng nghĩa chất lượng tốt hơn.

Một World Cup 64 đội có thể trở thành lễ hội bóng đá toàn cầu chưa từng có. Nhưng nếu thiếu phương án tổ chức hợp lý, giải đấu cũng dễ biến thành cuộc chạy đường dài khiến cầu thủ kiệt sức, chủ nhà quá tải và khán giả mất dần hứng thú.