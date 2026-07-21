World Cup 2026 tuyệt đẹp và quá đà

World Cup 2026 tạo ra nhiều câu chuyện khó quên, nhưng cũng cho thấy giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị đẩy đến giới hạn bởi quy mô, tiền bạc và tham vọng trình diễn.

World Cup 2026 khép lại sau 39 ngày với 104 trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ, khép lại kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Giải đấu kéo dài 39 ngày, gồm 104 trận và lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico.

Hơn 6,8 triệu lượt khán giả đến sân, trung bình trên 65.000 người mỗi trận. FIFA ước tính tổng lượng người theo dõi cộng dồn trên truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội vượt 5 tỷ. Doanh thu trong chu kỳ bốn năm có thể đạt 13 tỷ USD .

Những con số ấy cho thấy sức hút chưa từng có của World Cup. Nhưng đằng sau thành công về thương mại là hàng loạt tranh luận về giá vé, quãng đường di chuyển, thời tiết, lịch thi đấu và cách FIFA ngày càng biến bóng đá thành một đại show.

Đây là kỳ World Cup vừa khiến người xem say mê, vừa làm họ khó chịu. Những gì diễn ra trên sân vẫn mang đến cảm xúc đặc biệt, còn cách giải đấu được tổ chức nhiều lúc tạo cảm giác bóng đá phải nhường chỗ cho tiền bạc và trình diễn.

Bóng đá vẫn giữ được sức hút

Việc mở rộng từ 32 lên 48 đội từng làm dấy lên lo ngại về chất lượng chuyên môn. Nhiều người dự đoán vòng bảng sẽ xuất hiện hàng loạt trận chênh lệch và giải đấu bị kéo dài không cần thiết.

Thực tế không hoàn toàn như vậy. Thể thức mới mở ra cơ hội cho nhiều nền bóng đá vốn ít xuất hiện trên sân khấu lớn. Cape Verde trở thành hiện tượng ngay trong lần đầu dự giải. Na Uy loại Brazil và tạo nên một trong những hành trình đáng nhớ nhất. Canada tận dụng lợi thế sân nhà, trong khi Ai Cập để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu bền bỉ.

Thể thức 48 đội mở đường cho những hiện tượng như Cape Verde, Na Uy, Canada và Ai Cập.

Những đội bị đánh giá thấp không chỉ đến để hoàn thành lịch thi đấu. Họ buộc các ông lớn phải nhập cuộc nghiêm túc, tạo ra nhiều bất ngờ và mang đến những câu chuyện mới cho World Cup.

Na Uy là ví dụ rõ nhất. Chiến thắng trước Brazil không chỉ tạo cú sốc về chuyên môn mà còn kéo theo làn sóng ăn mừng trên khắp đất nước. Điệu “Viking Row” xuất hiện trên đường phố, tàu điện và mạng xã hội, trở thành một trong những biểu tượng của giải.

Đó cũng là giá trị lớn nhất của World Cup. Một trận thắng có thể vượt khỏi phạm vi sân cỏ, biến thành sự kiện chung của cả quốc gia và kết nối những người chưa từng gặp nhau.

Các ngôi sao lớn tiếp tục giữ vị trí trung tâm. Lionel Messi ở tuổi 39 vẫn đưa Argentina vào chung kết. Cristiano Ronaldo xuất hiện tại kỳ World Cup thứ sáu. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Erling Haaland, Lamine Yamal và Rodri đại diện cho nhiều thế hệ cùng hội tụ tại Bắc Mỹ.

Giải đấu không thiếu những trận cầu khó tin. Argentina nhiều lần thoát hiểm ở vòng knock-out. Anh và Pháp tạo ra trận tranh hạng ba có tới 10 bàn. Tây Ban Nha tiến đến chức vô địch bằng lối chơi kiểm soát, pressing và sự ổn định gần như tuyệt đối.

Bất chấp lo ngại về nắng nóng, hậu cần và khoảng cách địa lý, giải không gặp sự cố lớn như dự báo. SoFi Stadium tổ chức tám trận, đón hơn 561.000 lượt khán giả, tương đương 99,6% sức chứa. Nhiều sân đấu khác cũng thường xuyên chật kín.

Giá vé tăng vọt, phản ánh mặt trái của một World Cup ngày càng thương mại hóa.

Thành công ấy cho thấy World Cup vẫn có sức kéo đặc biệt. Người hâm mộ sẵn sàng vượt qua những chuyến bay dài, giá phòng cao và lịch trình phức tạp để theo chân đội tuyển.

Khi bóng lăn, phần lớn tranh cãi bên ngoài tạm lắng xuống. Khán giả vẫn đứng cạnh nhau trên khán đài, khoác những màu áo khác nhau và cùng phản ứng trước một bàn thắng.

World Cup 2026 lớn hơn, dài hơn và phức tạp hơn mọi kỳ giải trước. Nhưng bóng đá vẫn đủ hấp dẫn để giữ người xem đến ngày cuối cùng.

Khi World Cup trở nên quá đắt đỏ

Quy mô khổng lồ cũng kéo theo những giới hạn rõ ràng. Giải đấu trải rộng qua 16 thành phố, ba quốc gia và nhiều múi giờ. Các đội tuyển phải bay hàng nghìn kilomet giữa hai trận, còn người hâm mộ liên tục thay đổi nơi lưu trú.

Khác với Qatar 2022, nơi các sân đấu tập trung trong phạm vi hẹp, theo chân một đội tại Bắc Mỹ giống hành trình xuyên lục địa. Tiền vé chỉ là một phần trong tổng chi phí, bên cạnh máy bay, khách sạn, ăn uống và phương tiện đi lại.

Trận chung kết trở thành một trong những sự kiện thể thao đắt đỏ nhất từng diễn ra tại Mỹ. Giá vé thấp nhất trên thị trường thứ cấp có lúc lên khoảng 7.400 USD . Mức giá mua trung bình vượt 10.800 USD , trong khi một chỗ ngồi được bán với giá hơn 32.000 USD .

Những con số ấy cho thấy World Cup ngày càng xa tầm với của nhóm cổ động viên bình thường. Khán đài vẫn kín chỗ, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi người hâm mộ đều có cơ hội tiếp cận giải đấu.

Hơn 6,8 triệu lượt khán giả đến sân, lập kỷ lục mới về quy mô tổ chức.

Khi giá vé tăng quá cao, những người tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt nhất dễ bị thay thế bởi khách mời, đối tác thương mại và nhóm khán giả xem World Cup như một sản phẩm giải trí cao cấp.

Đó là nghịch lý của giải đấu. FIFA muốn mở rộng World Cup để nhiều quốc gia được tham dự, nhưng trải nghiệm trực tiếp lại ngày càng khó tiếp cận với số đông.

Thời tiết cũng ảnh hưởng đáng kể. Nắng nóng tại nhiều thành phố buộc FIFA áp dụng các khoảng nghỉ uống nước thường xuyên. Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ cầu thủ, nhưng cách thực hiện cứng nhắc khiến nhịp đấu nhiều lần bị ngắt vụn.

Các khoảng dừng tạo thêm thời lượng cho quảng cáo và truyền hình. Điều đó làm dấy lên cảm giác bóng đá đang phải điều chỉnh theo yêu cầu thương mại thay vì giữ nhịp tự nhiên của trận đấu.

Trận chung kết là hình ảnh rõ nhất cho xu hướng ấy. FIFA lần đầu tổ chức chương trình biểu diễn giữa giờ quy mô lớn với nhiều ngôi sao âm nhạc. Sân khấu được dựng ngay trên mặt cỏ, kéo khoảng nghỉ giữa hai hiệp lên tới 27 phút.

Chương trình có thể hấp dẫn với khán giả truyền hình, nhưng làm gián đoạn trận đấu và buộc cầu thủ chờ lâu hơn thông lệ. World Cup vốn đã là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất thế giới, nên việc mô phỏng Super Bowl đặt ra câu hỏi về sự cần thiết.

FIFA dường như không còn hài lòng với việc tổ chức một giải bóng đá. Họ muốn xây dựng một hệ sinh thái giải trí gồm trận đấu, âm nhạc, người nổi tiếng, nhà tài trợ và hàng loạt hoạt động thương mại.

Hướng đi này đem lại doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, càng thêm nhiều lớp trình diễn, bóng đá càng phải chia sẻ vị trí trung tâm với những yếu tố không thuộc về chuyên môn.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

World Cup 2026 vẫn là một thành công lớn. Thể thức 48 đội tạo cơ hội cho nhiều quốc gia, lượng khán giả lập kỷ lục và giải đấu duy trì sức hút trên toàn cầu. Những lo ngại về hậu cần cũng không biến thành khủng hoảng như dự báo.

Tuy nhiên, giải đấu cũng để lại lời cảnh báo. World Cup không thể tiếp tục phình to mà bỏ qua sức khỏe cầu thủ, khả năng chi trả của người hâm mộ và bản sắc tự nhiên của bóng đá.

Những gì đáng nhớ nhất vẫn là bàn thắng, bất ngờ, nước mắt và niềm vui trên khán đài. Còn những gì diễn ra bên ngoài khiến người ta phải tự hỏi FIFA đang tổ chức một giải bóng đá hay xây dựng một sản phẩm giải trí toàn cầu.

World Cup 2026 chưa từng có tiền lệ. Đó vừa là lời khen cho sức hút của giải, vừa là cảnh báo về con đường mà bóng đá thế giới đang đi.