World Cup 2026 tạo cơn sốt chuyển nhượng

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những bất ngờ, mà còn trở thành bệ phóng giúp hàng loạt tài năng trẻ lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

World Cup 2026 trở thành bệ phóng giúp nhiều ngôi sao trẻ lọt vào tầm ngắm của các "đại gia" châu Âu.

World Cup từ lâu không chỉ quyết định nhà vô địch, mà còn là nơi làm thay đổi số phận của nhiều cầu thủ. Sau James Rodriguez năm 2014 hay Enzo Fernandez năm 2022, giải đấu trên đất Mỹ tiếp tục tạo ra một "phiên chợ" chuyển nhượng sôi động với nhiều gương mặt trẻ được định giá tăng vọt.

Một trong những cái tên gây chú ý nhất là Ayyoub Bouaddi. Tiền vệ 18 tuổi góp công lớn đưa Morocco vào tứ kết và nhanh chóng trở thành mục tiêu của PSG, Manchester United lẫn Manchester City. Trước sự quan tâm từ hàng loạt đại gia, Lille được cho là đã nâng mức giá của Bouaddi lên khoảng 80 triệu euro.

Morocco cũng là đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất từ hiệu ứng World Cup. Bayern Munich hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ismael Saibari từ PSV ngay khi giải đấu còn diễn ra. Trong khi đó, tiền vệ Azzedine Ounahi cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB sau màn trình diễn ổn định.

Tại Premier League, Newcastle tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch bổ sung lực lượng. Sau khi ký hợp đồng với Bazoumana Toure, đội chủ sân St James' Park chuyển hướng sang Johan Manzambi. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi người Thụy Sĩ được cho là ưu tiên gia nhập Aston Villa, bất chấp mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 60 triệu euro.

Ở Pháp, PSG đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Yan Diomande. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi của Bờ Biển Ngà gây ấn tượng trong màu áo RB Leipzig, trước khi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026. Những màn trình diễn này được cho là đã đẩy giá trị của anh vượt mốc 100 triệu euro.

Đồng đội của Diomandé tại Leipzig là Antonio Nusa cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB Premier League sau khi chơi nổi bật cùng tuyển Na Uy.

Không chỉ các cầu thủ tấn công, những thủ môn thi đấu xuất sắc cũng chuẩn bị đổi bến đỗ. Orlando Gill (Paraguay) và Zion Suzuki (Nhật Bản) đều thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn nhờ phong độ ổn định tại World Cup.

Khi giải đấu bước vào chặng cuối, thị trường chuyển nhượng hè 2026 cũng bắt đầu nóng lên. Với những gì đã thể hiện trên đất Mỹ, nhiều ngôi sao trẻ đang đứng trước cơ hội thực hiện bước nhảy vọt lớn nhất trong sự nghiệp.