Ferran Torres chia tay bạn gái ngay trước bán kết World Cup

Tiền đạo Ferran Torres được cho là đã chấm dứt mối quan hệ với người mẫu kiêm influencer Martina Hunter chỉ ít ngày trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Ferran Torres được cho là đã chia tay Martina Hunter chỉ ít ngày trước trận bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Pháp.

Theo nhà báo Tây Ban Nha Javi de Hoyos, Ferran Torres và Martina Hunter đã chia tay sau nhiều tháng hẹn hò.

"Tôi đã nói chuyện với những người thân cận của cả hai và họ xác nhận mối quan hệ đã kết thúc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Ferran đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong thời gian dự World Cup", Javi de Hoyos cho biết.

Đến nay, cả Torres lẫn Hunter đều chưa lên tiếng. Tuy nhiên, hai người đã hủy theo dõi nhau trên Instagram vào cuối tuần qua, động thái thường được xem là dấu hiệu cho thấy một cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Martina Hunter là người mẫu kiêm influencer sở hữu hơn 60.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô và Torres nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza trước khi mối quan hệ rạn nứt.

Thông tin đời tư của Torres xuất hiện đúng thời điểm tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp.

Tại giải đấu trên đất Mỹ, tiền đạo 26 tuổi chủ yếu vào sân từ ghế dự bị và vẫn chưa ghi bàn. Ở trận tứ kết thắng Bỉ 2-1, anh được HLV Luis de la Fuente tung vào sân từ phút 55, trong khi Fabian Ruiz và Mikel Merino là những người lập công đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Dù chưa tạo nhiều dấu ấn tại World Cup, Torres vừa trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona với 16 bàn sau 33 trận tại La Liga, góp công giúp đội chủ sân Camp Nou lên ngôi vô địch.

Song song với World Cup, tương lai của Torres cũng thu hút sự chú ý. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết PSG đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ cầu thủ này sau khi giải đấu khép lại.

Nếu thương vụ thành công, Torres sẽ tái ngộ HLV Luis Enrique, người từng dẫn dắt anh ở tuyển Tây Ban Nha. Đáng chú ý, chiến lược gia của PSG cũng là cha của Sira Martinez, bạn gái cũ của Torres. Hai người hẹn hò từ năm 2021 đến 2023 trước khi chia tay trong êm đẹp.

Trước mắt, Torres vẫn tập trung cho mục tiêu cùng Tây Ban Nha vượt qua Pháp để giành vé vào chung kết World Cup.