World Cup 2026 tái lập kỷ lục tồn tại suốt 68 năm

Bốn trận hòa trong cùng một ngày thi đấu giúp World Cup 2026 tái lập cột mốc chưa từng xuất hiện kể từ năm 1958.

Tây Ban Nha, Bỉ, Uruguay và Iran đều đánh rơi chiến thắng, tạo nên một cột mốc hiếm gặp tại World Cup 2026.

Ngày 16/6 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp tại World Cup. Theo thống kê từ The Athletic, có tới 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong cùng một ngày, điều chưa từng xảy ra suốt 68 năm qua.

Những trận đấu góp phần tạo nên cột mốc đặc biệt này gồm Tây Ban Nha hòa Cape Verde 0-0, Bỉ hòa Ai Cập 1-1, Saudi Arabia cầm chân Uruguay 1-1 và Iran chia điểm với New Zealand trong trận hòa 2-2.

Lần gần nhất World Cup chứng kiến 4 trận hòa trong cùng một ngày diễn ra vào ngày 15/6/1958. Khi đó, giải đấu tổ chức tại Thụy Điển và có tổng cộng 8 trận diễn ra trong ngày.

Điều khiến thống kê lần này trở nên đáng chú ý nằm ở tính chất các cặp đấu. Nhiều đội tuyển được đánh giá cao hơn đã không thể giành chiến thắng trước những đối thủ bị xem là cửa dưới.

Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024 và một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, bất lực trước hàng thủ Cape Verde. Tại bảng C, Uruguay cũng phải rất vất vả mới giữ lại một điểm trước Saudi Arabia.

Bỉ và Iran, hai đội tuyển được đánh giá cao hơn ở các cặp đấu còn lại, cũng không thể hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Những kết quả này tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày càng được thu hẹp. Việc World Cup mở rộng lên 48 đội không khiến giải đấu mất cân bằng như nhiều dự đoán trước đó. Trái lại, các đại diện bị đánh giá thấp hơn đang cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể trước những đội bóng hàng đầu.

Sau những cú sốc mang tên Cape Verde hay Saudi Arabia, World Cup 2026 đang chứng minh rằng không còn nhiều trận đấu dễ dàng ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.