World Cup 2026 có fanzone xuyên đêm tại TP.HCM

VTV Fanzone World Cup 2026 đưa mô hình xem bóng đá trên màn hình lớn, bình luận trực tiếp và concert nửa đêm đến Nhà thi đấu Phú Thọ.

VTV Fanzone World Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ trong các ngày bán kết và chung kết World Cup.

World Cup 2026 không chỉ nóng trên sân cỏ Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được kéo về TP.HCM qua chuỗi sự kiện VTV Fanzone World Cup 2026.

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ vào các ngày 14, 15 và 19/7/2026, tương ứng với hai trận bán kết và chung kết World Cup. Đây được xem là mô hình kết hợp bóng đá, âm nhạc và trải nghiệm cộng đồng quy mô lớn, kéo dài từ đêm muộn đến rạng sáng.

Điểm nhấn của VTV Fanzone World Cup 2026 là không gian xem bóng đá trên màn hình LED 4K rộng 500 m², dự kiến xác lập kỷ lục màn hình LED trình chiếu bóng đá lớn nhất Việt Nam. Hệ thống âm thanh 3D, ánh sáng đa tầng và cách dàn dựng theo tinh thần sân vận động hiện đại được kỳ vọng tạo cảm giác gần hơn với bầu không khí World Cup.

Khác với các buổi xem bóng đá tập thể thông thường, sự kiện có cabin bình luận trực tiếp ngay tại nhà thi đấu. Các bình luận viên của VTV Nam Bộ sẽ thực hiện phần bình luận trên luồng tín hiệu sạch của FIFA World Cup 2026. Điều này giúp khán giả không chỉ xem trận đấu trên màn hình lớn, mà còn trực tiếp cảm nhận nhịp bình luận, phân tích chiến thuật và sự tương tác giữa bình luận viên với hàng nghìn cổ động viên.

Không gian ngày hội mở cửa từ 20h với nhiều hoạt động tương tác theo tinh thần FIFA Fan Festival. Người hâm mộ có thể tham gia các khu trải nghiệm, giao lưu cùng cầu thủ, chuyên gia, khách mời và hòa vào bầu không khí cổ vũ trước giờ bóng lăn.

Trước mỗi trận đấu, khán giả sẽ được thưởng thức Midnight Live Concert, mô hình concert diễn ra vào khung giờ đêm muộn. Đây là phần mở đầu cho hành trình trải nghiệm xuyên đêm, nơi âm nhạc được dùng như chất xúc tác trước khi cảm xúc bóng đá bùng nổ.

Line-up của ba đêm nhạc có nhiều màu sắc. Ngày 14/7, sân khấu có Minh Tốc & Lam, Chillies và MayDays. Ngày 15/7 là sự xuất hiện của Giấy Gấp, Thịnh Suy và Microwave. Đêm chung kết 19/7 có live concert của Bức Tường cùng khách mời Nguyễn Việt Lâm và Phạm Anh Khoa.

Với mô hình kết hợp concert nửa đêm, màn hình LED lớn và bình luận trực tiếp tại sự kiện, VTV Fanzone World Cup 2026 hướng tới việc tạo ra một điểm hẹn mới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những đêm quyết định của World Cup.