Wolves trả giá cho nhiều năm đi sai đường

Wolverhampton xuống hạng khỏi Premier League không phải tai nạn cuối mùa, mà là kết cục tất yếu của một CLB đã lệch hướng từ phòng họp đến sân cỏ suốt nhiều năm.

Wolverhampton Wanderers từng là một trong những dự án thú vị nhất bóng đá Anh. Khi trở lại Premier League năm 2018, Wolves không lên hạng để tồn tại lay lắt. Họ bước vào giải đấu với tham vọng rõ ràng, bộ máy mạnh mẽ và bản sắc dễ nhận ra.

Sai từ thượng tầng, hỏng ở đội hình

Dưới thời Nuno Espirito Santo, Wolves chơi thứ bóng đá chắc chắn, giàu tổ chức và phản công sắc bén. Họ nhiều lần khiến các ông lớn khốn đốn, chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu và tạo cảm giác đây là CLB đủ sức trở thành thế lực tầm trung mới của nước Anh.

Nhưng tám năm sau ngày rời Championship, Wolves lại quay về nơi cũ.

Việc rớt hạng mùa này được xác nhận sau trận hòa giữa West Ham United và Crystal Palace. Tuy nhiên, trên thực tế, Wolves đã xuống hạng từ rất lâu trước khi phép tính cuối cùng xuất hiện.

Họ rơi dần qua từng mùa, từng quyết định sai và từng lần tự đánh mất chính mình.

Không đội bóng nào rớt hạng chỉ vì phong độ kém vài tháng. Wolves lao dốc vì cấu trúc vận hành suy yếu trong thời gian dài.

Sau giai đoạn thành công đầu tiên, CLB bắt đầu mất định hướng. Những đời HLV thay đổi liên tục, còn triết lý bóng đá cũng đổi theo từng người. Khi không còn một kế hoạch xuyên suốt, tuyển mộ dễ trở thành cuộc vá víu ngắn hạn.

Wolves mua nhiều cầu thủ nhưng không phải ai cũng phù hợp Premier League. Có người đến với giá cao rồi biến mất, có người không hợp hệ thống nhưng vẫn được giữ lại. Đội hình vì thế mất cân bằng, chắp vá và thiếu chiều sâu đúng nghĩa.

Mùa này, việc sa thải Vitor Pereira rồi bổ nhiệm Rob Edwards chỉ là nỗ lực chữa cháy muộn màng. Edwards tiếp quản tập thể thiếu tự tin, tinh thần sa sút và chất lượng không đủ để đua trụ hạng.

Ông thua 7 trận đầu tiên ở giải. Khi đó, cuộc chiến sinh tồn gần như khép lại.

Đáng nói hơn, Wolves vẫn không cho thấy phản ứng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Một số thương vụ tháng 1 giúp làm mới đội hình, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy CLB lỗ 15,3 triệu bảng dù thu về 117 triệu bảng từ mua bán cầu thủ. Đó là nghịch lý quen thuộc của nhiều đội bóng đi xuống: bán được tài sản, nhưng không tạo ra đội hình tốt hơn.

Mùa hè tới, Wolves nhiều khả năng phải tiếp tục bán người để cân bằng ngân sách. Những cái tên như Joao Gomes, Andre hay Hwang Hee-chan đều có thể ra đi. Khi những cầu thủ giá trị nhất phải bán để vá lỗ hổng tài chính, CLB rất khó mạnh lên.

Một đội bóng có thể thua trận và vẫn được tha thứ. Nhưng khi người hâm mộ quay lưng, vấn đề đã sâu hơn kết quả.

Những năm gần đây, nhiều CĐV Wolves phàn nàn về giá vé tại Molineux. Không ít người cảm thấy CLB chú trọng mở rộng thương mại, xây dựng thương hiệu quốc tế và các dự án ngoài bóng đá hơn là giữ kết nối với cộng đồng địa phương. Trong bóng đá Anh, đó là sai lầm lớn.

CLB sống nhờ dòng máu từ khán đài. Nếu sân nhà không còn là pháo đài, nếu CĐV đi xem với tâm trạng xa lạ, đội bóng sẽ mất một phần bản sắc.

Sự xuất hiện của chủ tịch tạm quyền Nathan Shi cùng cam kết giảm giá vé, đưa bóng đá trở lại ưu tiên số một là tín hiệu tích cực. Nhưng sửa sai luôn khó hơn tạo mới.

Niềm tin của người hâm mộ không trở lại chỉ vì một thông báo.

Trên sân cỏ, Wolves có vài thời điểm khởi sắc dưới thời Edwards. Họ từng thắng Aston Villa, gây khó dễ cho Liverpool và cho thấy ý tưởng chơi bóng chủ động hơn.

Nhưng những khoảnh khắc ấy quá ít.

Đội bóng này thiếu bàn thắng đều đặn, dễ vỡ cấu trúc khi bị ép sân và thường hụt hơi ở các thời điểm then chốt. Những thất bại nặng nề cuối mùa chỉ xác nhận nền móng của Wolves đã yếu từ trước.

Championship không phải lối thoát tự động

Nhiều người cho rằng Wolves đủ tiềm lực để bật lại ngay lập tức. Điều đó chưa chắc đúng.

EFL Championship là giải đấu tàn nhẫn. Lịch thi đấu dày, nhịp độ cao, đòi hỏi chiều sâu đội hình và tâm lý bền bỉ suốt 46 vòng. Những CLB mang tâm thế “ông lớn xuống hạng” thường gặp khó nếu không thích nghi nhanh.

Điều Wolves cần không chỉ là vài bản hợp đồng mới. Họ cần xác định rõ muốn trở thành đội bóng nào.

Wolves sẽ có lợi thế từ khoản hỗ trợ "parachute payment" - tiền dành cho các CLB xuống hạng. Nhưng tiền không tự động đổi thành suất thăng hạng. Leicester City là ví dụ mới nhất: ngân sách lớn nhưng vẫn khủng hoảng.

Muốn chơi kiểm soát hay phản công? Muốn phát triển cầu thủ trẻ hay mua sẵn thành phẩm? Muốn ưu tiên lợi nhuận hay ưu tiên thành tích thể thao? Khi chưa trả lời rõ những câu hỏi đó, CLB sẽ tiếp tục lạc hướng.

Wolves từng là hình mẫu thăng tiến thông minh của bóng đá Anh. Giờ họ là lời nhắc nhở rằng thành công ngắn hạn không đảm bảo tương lai dài hạn.

Xuống hạng là cú đau trước mắt. Nhưng điều khiến Wolves lo nhất phải là sự thật khác: họ không bị ai đẩy xuống.

Họ tự bước đến mép vực, từng quyết định một.