Wirtz rực sáng trong trận cầu có 7 bàn thắng

Rạng sáng 28/3, Florian Wirtz lập cú đúp giúp tuyển Đức đánh bại Thụy Sĩ 4-3 ở trận giao hữu tại Basel.

Wirtz tỏa sáng trước Thụy Sĩ.

Florian Wirtz có ngày thi đấu chói sáng khi góp công vào 4 bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo), giúp đội tuyển Đức kéo dài chuỗi thắng lên con số 6.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Kai Havertz với lần đầu đá chính cho

"Die Mannschaft" kể từ tháng 11/2024. Chính tiền đạo của Arsenal là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng không thể đánh bại Gregor Kobel. Dù kiểm soát thế trận, Đức bất ngờ bị dẫn trước khi Granit Xhaka cướp bóng và kiến tạo cho Dan Ndoye mở tỷ số.

Đội khách nhanh chóng đáp trả. Từ một tình huống cố định, Jonathan Tah ghi bàn thắng đầu tiên sau 44 lần ra sân ở cấp tuyển, khi tận dụng đường chuyền chuẩn xác của Wirtz. Tuy nhiên, Thụy Sĩ một lần nữa vươn lên khi Breel Embolo đánh đầu cận thành. Trước khi hiệp một khép lại, Wirtz tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Serge Gnabry gỡ hòa 2-2 trong một hiệp đấu đầy cảm xúc.

Sang hiệp hai, Đức gia tăng sức ép. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Wirtz trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút đẹp mắt ở phút 60, đưa Đức vượt lên dẫn 3-2. Dù Monteiro gỡ hòa cho Thụy Sĩ bằng một siêu phẩm từ xa, kịch tính chưa dừng lại ở đó.

Phút 78, Wirtz hoàn tất màn trình diễn xuất sắc với cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-3 cho Đức. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của anh ở cấp đội tuyển.

Lúc 1h45 ngày 31/3, Wirtz cùng đồng đội sẽ có thêm trận giao hữu với tuyển Ghana. Đây là một trong 3 trận đấu còn lại của tuyển Đức chạy đà cho chiến dịch tại vòng chung kết World Cup 2026.