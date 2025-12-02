Wirtz đang sai

Cựu danh thủ Didi Hamann không nói nhiều, nhưng đủ nặng: Florian Wirtz đang đi sai nhịp tại Liverpool và cánh cửa duy nhất còn mở cho tiền vệ người Đức mang tên Real Madrid, nếu Xabi Alonso lên tiếng.

Gần tới Giáng sinh, Florian Wirtz vẫn chưa ghi bàn cho Liverpool.

Nhận định của Didi Hamann không mang màu sắc công kích, mà giống một bản tổng kết lạnh lùng. Gần tới Giáng sinh, Florian Wirtz vẫn chưa ghi bàn cho Liverpool, một con số đủ để biến mọi sự kiên nhẫn thành câu hỏi lớn. Với một bản hợp đồng trị giá 140 triệu euro, sự chờ đợi không còn là đức tính, mà là áp lực.

Hamann nhấn mạnh sự khác biệt môi trường. Những màn trình diễn tốt nhất của Wirtz xuất hiện ở Champions League, nơi nhịp độ chậm hơn, ít va chạm hơn và cho phép cầu thủ chơi bằng tư duy nhiều hơn thể lực. Premier League thì ngược lại: nhanh, mạnh, dồn dập và không cho phép ai “tìm nhịp” quá lâu. Đó là khoảng trống mà Wirtz chưa lấp đầy.

Liverpool, theo Hamann, đang bảo vệ cầu thủ của mình. Điều đó đúng, và cũng cần thiết với một tài năng trẻ. Nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với trì hoãn quyết định. Nếu đến tháng 2 hoặc tháng 3, bức tranh vẫn không thay đổi, ban lãnh đạo buộc phải nhìn thẳng vào thực tế: không thể giữ một cầu thủ đắt giá chỉ với hy vọng mong manh rằng mọi thứ sẽ tự xoay chuyển.

Điểm đáng chú ý nhất trong phân tích của Hamann nằm ở “lối thoát”. Ông không tin Wirtz sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng nếu có một cú bẻ lái thực sự, chỉ có thể đến từ Real Madrid, với nhân vật then chốt là Xabi Alonso. Không phải vì Real luôn hấp dẫn, mà vì Alonso hiểu Wirtz, hiểu cách đặt anh vào một cấu trúc phù hợp.

Câu chuyện của Wirtz tại Liverpool lúc này không còn là tài năng hay tiềm năng. Đó là bài toán thời gian, nhịp độ và sự phù hợp. Và trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với những bản hợp đồng khổng lồ, thời gian luôn là thứ xa xỉ nhất.