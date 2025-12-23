Wirtz 'cầu cứu' Xabi Alonso

Cầu thủ người Đức được cho là đã nghĩ đến cánh cửa rời Liverpool chỉ sau một mùa giải.

Wirtz không thể toả sáng tại Anfield.

Tại Liverpool, Wirtz vẫn thể hiện được kỹ thuật và nhãn quan chơi bóng, nhưng anh gặp khó trong việc tạo tầm ảnh hưởng ổn định. Việc thiếu bàn thắng và những khoảnh khắc quyết định khiến áp lực ngày càng đè nặng lên một cầu thủ được định giá hơn 110 triệu euro. Với một thương vụ lớn như vậy, sự kiên nhẫn không thể kéo dài mãi.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid được xem như một lối thoát dành cho cựu sao Leverkusen. La Liga với nhịp độ chậm hơn, chú trọng kiểm soát bóng và kỹ thuật cá nhân được đánh giá là môi trường lý tưởng để Wirtz hồi sinh phong độ.

Đặc biệt, sự hiện diện của Xabi Alonso, người thầy từng giúp Wirtz thăng hoa ở Bundesliga, là yếu tố mang tính quyết định. Theo Fichajes, tiền vệ người Đức sẵn sàng gia nhập Real Madrid nếu Xabi Alonso trực tiếp đề xuất thương vụ này lên ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Real Madrid vẫn giữ thái độ thận trọng. Dù tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của Wirtz, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa có kế hoạch gửi đề nghị chính thức cho Liverpool. Nếu rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo, Wirtz sẽ trở thành bản hợp đồng thảm hoạ bậc nhất lịch sử sân Anfield.