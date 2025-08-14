Wilshere chê công việc được Arsenal mời

Cuộc tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội U21 của Arsenal gặp trở ngại sau khi ứng viên hàng đầu là Jack Wilshere quyết định không nhận lời đảm nhiệm vị trí này.

Wilshere giờ chỉ muốn làm HLV chuyên nghiệp

Vị trí hiện bị bỏ trống kể từ khi Mehmet Ali rời sang Brentford hồi đầu mùa hè năm nay. Mùa trước, Ali dẫn dắt đội trẻ của “Pháo thủ” kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League 2. Tại Brentford, ông đảm nhận vai trò trợ lý huấn luyện viên đội một dưới quyền tân HLV trưởng Keith Andrews.

Ban lãnh đạo Arsenal mong muốn nhanh chóng tìm người thay thế, trong đó một cái tên nổi bật trong danh sách rút gọn chính là nhân vật vẫn được người hâm mộ tại Emirates hết mực yêu mến.

Tuy nhiên, theo BBC Sport, huyền thoại của CLB - Jack Wilshere - từ chối tái hợp với đội bóng thời niên thiếu của mình. Cựu danh thủ 32 tuổi được cho là đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Arsenal sau khi được tiếp cận cho vị trí nói trên. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh lịch sự thông báo với CLB rằng mình không có ý định nhận lời.

Lý do của Wilshere hoàn toàn xuất phát từ định hướng nghề nghiệp: anh quyết tâm bắt đầu những bước đi đầu tiên trong công tác huấn luyện ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp, ưu tiên các cơ hội được trực tiếp làm việc trong môi trường huấn luyện đội một.

Wilshere, người từng có hơn 150 lần ra sân từ đội hình xuất phát cho Arsenal sau khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB, rời sân Emirates mùa trước để gia nhập ban huấn luyện Norwich City dưới thời HLV Johannes Thorup.

Tại Carrow Road, ban đầu anh được bổ nhiệm làm trợ lý HLV đội một, trước khi được thăng chức làm HLV tạm quyền sau khi Thorup ra đi hồi tháng 4. Anh dẫn dắt đội trong giai đoạn cuối của mùa giải Championship nhưng sau đó phải nhường chỗ cho Liam Manning, người được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

Kể từ khi giải nghệ năm 2022, Wilshere tăng tốc cho sự nghiệp huấn luyện của mình, lấy bằng Pro Licence và nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm ở cả cấp độ đào tạo trẻ lẫn bóng đá chuyên nghiệp.