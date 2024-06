Will Smith sẽ được tha thứ?

Thành tích phòng vé của "Bad Boys: Ride or Die" chính là lời hồi đáp cụ thể nhất cho câu hỏi liệu tài tử đã được đón nhận trở lại trên màn ảnh rộng hay chưa.

Hai năm sau cái tát chấn động làng điện ảnh, Will Smith tái xuất màn ảnh rộng với Ride Or Die, phần thứ 4 của loạt phim hành động hài Bad Boys đình đám. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ vui mừng, vì họ cho rằng đã tới lúc anh tìm lại hào quang sau scandal làm sự nghiệp lao dốc.

Trước đó, cuối năm 2022, một dự án khác của tài tử là Emancipation ra mắt nhưng không nhận được sự ủng hộ của khán giả lẫn các nhà phê bình. Diễn xuất của Will Smith vẫn được đánh giá tốt, song tổng thể phim bị nhận xét tiêu cực.

Cây bút Peter Travers của ABC News viết: “Will Smith tái xuất sau cú tát tai tiếng. Nhưng bộ phim lại mang đến cho nam diễn viên rất ít cơ hội để thể hiện chiều sâu, do kịch bản mắc kẹt trong vũng lầy của những khuôn sáo đau khổ”. Trong khi nhà sản xuất phim Mark Keizer nhận xét Emancipation là một tác phẩm phù phiếm của Smith, tỏ ra mờ nhạt khi đặt cạnh nhiều dự án cùng thể loại.

Sự nghiệp suýt bị ‘hất đổ’ sau cú tát

Trước sự vụ lùm xùm tại lễ trao giải Oscar 2022, cái tên Will Smith được biết tới rộng rãi với sự nghiệp phim ảnh đồ sộ. Nổi lên từ sitcom truyền hình thập niên 1990 The Fresh Prince of Bel-Air, anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và liên tục xuất hiện trong các dự án có tiếng, nổi bật phải kể đến như Bad Boys, Independence Day hay Men in Black...

Màn hóa thân võ sĩ Muhammad Ali trong phim tiểu sử Ali (2001) hay nhân viên bán hàng Chris Gardner trong The Pursuit of Happyness (2006) từng mang về cho tài tử đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Và cuối cùng, tượng vàng danh giá đã thuộc về anh với King Richard tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, cũng là khi cú tát chấn động xảy ra.

Nam diễn viên tát đồng nghiệp ngay trên sóng trực tiếp. Ảnh: Los Angeles Times.

Sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1968 có không ít “cú hit phòng vé”, nổi bật với Hancock, Suicide Squad và không thể không nhắc tới Aladdin, bom tấn ra mắt năm 2019 với doanh thu hơn 1 tỷ USD . Vượt qua những tên tuổi đình đám khác như Johnny Depp, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio hay Angelina Jolie, Will Smith từng dẫn đầu bảng xếp hạng ngôi sao điện ảnh giá trị nhất do Forbes đánh giá, dựa trên sự đảm bảo thành công phòng vé của những dự án mà họ tham gia.

Tính đến nay, tổng doanh thu các tác phẩm có sự góp mặt của tài tử đã lên đến hơn 9 tỷ USD - con số khổng lồ mà bất cứ đồng nghiệp nào cũng phải mơ ước.

Thế nhưng, giữa đỉnh cao sự nghiệp, chỉ một hành động thiếu kiềm chế đã khiến nam diễn viên lao đao. Tại lễ trao giải Oscar 2022, Smith thẳng tay tát Chris Rock trên sân khấu sau khi diễn viên hài buông lời bông đùa về kiểu đầu của vợ anh.

Hành động thô lỗ khiến ngôi sao vấp phải phản ứng dữ dội. Anh bị khán giả lên án gay gắt, đồng thời cũng bị Viện Hàn lâm “cấm cửa” tham dự lễ trao giải trong vòng 10 năm. Ngôi sao Aladdin sau đó cố gắng làm lành với Chris Rock, nhưng không thành công. Ít tháng sau sự vụ chấn động, Smith đưa ra lời xin lỗi chính thức tới đồng nghiệp và khán giả qua một video đăng tải trên tài khoản mạng xã hội.

Thế nhưng, anh vẫn không nhận được sự tha thứ. Làn sóng tẩy chay nam diễn viên vẫn diễn ra. Một số dự án phim của anh phải tạm hoãn. Ngay cả quỹ từ thiện của vợ chồng nam diễn viên cũng phải đóng cửa do nguồn tiền gửi vào sụt giảm nghiêm trọng.

Smith dần vắng bóng trên màn ảnh, không còn tích cực đóng phim như trước. Theo Variety, các giám đốc điều hành hãng phim đã do dự trong việc quay lại hợp tác với Smith.

Sự nghiệp Will Smith lao dốc sau cú tát tại Oscar. Ảnh: Sony Pictures.

‘Bad Boys 4’ có cứu nổi Will Smith?

“Tôi tin Will Smith sẽ vượt qua được làn sóng tẩy chay, miễn là anh ấy có nước đi thích hợp và tránh xa những quyết định tồi tệ hay sai sót nghiêm trọng khác trên hành trình lấy lại niềm tin của công chúng", chuyên gia PR Evan Nierman từng nhận định.

Thực tế, Smith chưa bị quay lưng hoàn toàn. Thời gian làm nguôi ngoai sự tức giận của công chúng, chưa kể một bộ phận khán giả vẫn cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Dẫu vậy, lần trở lại này của nam diễn viên vẫn khá bấp bênh. Vì không loại trừ khả năng, sự lạnh nhạt của khán giả sẽ tác động không nhỏ tới doanh thu bộ phim mới.

Tái xuất với Bad Boys: Ride or Die, Smith tiếp tục hóa thân thanh tra Mike Lowrey. Lần trở lại này, nhân vật cùng người đồng nghiệp Marcus (Martin Lawrence) phải chạy trốn khi cả hai bị tình nghi liên quan đến đường dây tham nhũng. Bộ đôi “trai hư” buộc phải chiến đấu để tìm hiểu nguồn gốc sự thật, giành lại sự trong sạch. Đối thủ mà họ chạm trán là một tên trùm bí ẩn do Eric Dane thủ vai.

Bad Boys 4 nhận được phản ứng tích cực sau buổi chiếu đặc biệt. Ảnh: Sony Pictures.

Xuất hiện từ năm 1995, Bad Boys là thương hiệu hành động hài có có vị thế nhất định, lại được cầm trịch bởi ông hoàng phim cháy nổ Michael Bay. Trải qua gần 3 thập kỷ kể từ thời điểm phần phim gốc ra mắt, franchise này tới nay đã thu về hơn 840 triệu USD tại phòng vé toàn cầu.

Sau 3 phần phim, Bad Boys vẫn tỏ ra đầy tính giải trí nhờ các màn tung hứng duyên dáng của bộ đôi Mike và Marcus qua loạt cảnh hành động, cháy nổ kết hợp với những mảng miếng hài. Đây vốn dĩ cũng là công thức giúp tên tuổi tài tử Will Smith tới gần với khán giả.

Thế nhưng, trước sự xuất hiện của nhiều thương hiệu hành động mới, Bad Boys cũng dần lâm vào thế khó do chưa thể tạo cho mình dấu ấn riêng biệt tại thị trường điện ảnh. Theo hãng tiết lộ, Ride or Die vẫn giữ đúng tinh thần của các phần phim trước, song có sự đầu tư hơn ở những cảnh hành động mạo hiểm.

Tờ Slash Film cho rằng tác phẩm nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần đầu công chiếu, với doanh thu mở màn trong khoảng 48 - 58 triệu USD . Với việc Furiosa bước sang tuần thứ ba phát hành, lại hoạt động kém hiệu quả, khán giả sẽ dễ dàng đón nhận phim mới của Will Smith. Chưa kể, tính đến hiện tại, các bài đánh giá sớm về tác phẩm sau buổi chiếu đặc biệt cho thấy những dấu hiệu khá tích cực.

Giới quan sát nhận định thành tích phòng vé của Bad Boys: Ride or Die chính là lời hồi đáp cụ thể nhất cho câu hỏi liệu tài tử đã được đón nhận trở lại trên màn ảnh rộng hay chưa.