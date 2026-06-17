Wenger: 'Messi là cầu thủ bất tử của bóng đá'

Arsene Wenger cho rằng cú hat-trick của Lionel Messi trước Algeria không chỉ là một cột mốc thống kê, mà còn là minh chứng cho sự trường tồn hiếm có của siêu sao người Argentina.

Arsene Wenger cho rằng điều đáng kinh ngạc nhất ở Messi không phải các kỷ lục, mà là khả năng duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ.

Sau màn trình diễn rực sáng của Lionel Messi trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria tại World Cup 2026, nhiều lời ca ngợi đã được gửi tới đội trưởng đương kim vô địch thế giới. Trong số đó, những nhận xét của Arsene Wenger đặc biệt thu hút sự chú ý.

Theo cựu HLV Arsenal, điều khiến Messi khác biệt không nằm ở việc anh vừa ghi hat-trick hay tiếp tục chinh phục thêm một kỷ lục. Wenger cho rằng giá trị lớn nhất của siêu sao Argentina nằm ở khả năng duy trì đẳng cấp đỉnh cao trong suốt hơn hai thập kỷ.

"Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay vượt xa một kỷ lục nữa. Đó là sự tiếp nối của một sự nghiệp đã liên tục tái định nghĩa các tiêu chuẩn xuất sắc trong bóng đá", Wenger nhận định.

Nhà cầm quân người Pháp đặc biệt ấn tượng với cách Messi thay đổi theo thời gian. Theo ông, rất khó để khẳng định phiên bản nào xuất sắc hơn giữa Messi thời trẻ với những pha đi bóng bùng nổ và Messi hiện tại, người kiểm soát trận đấu bằng kinh nghiệm, trí tuệ cùng khả năng đọc tình huống vượt trội.

"Rất ít cầu thủ tiến bộ theo tuổi tác như Messi", Wenger nhấn mạnh.

Trong chiến thắng trước Algeria, Messi ghi cả ba bàn thắng cho Argentina. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên của anh tại một kỳ World Cup. Màn trình diễn này giúp siêu sao sinh năm 1987 tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển xứ Tango.

Wenger cũng dành sự chú ý cho khoảnh khắc xúc động của Messi sau bàn thắng thứ hai. Theo ông, đó là hình ảnh phản chiếu cả một hành trình dài với đội tuyển Argentina, từ những thất bại, chỉ trích cho tới ngày bước lên đỉnh thế giới tại Qatar 2022.

Khép lại phần nhận xét, Wenger cho rằng điều đáng kinh ngạc nhất ở Messi chính là sự bền bỉ. Bốn năm trước, anh nâng cao chiếc cúp vàng World Cup cùng Argentina. Bốn năm sau, ở tuổi 38 và trong kỳ World Cup thứ sáu của sự nghiệp, anh vẫn là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất trên sân.

"Đó là dấu ấn của một cầu thủ thực sự bất tử", Wenger kết luận.