Trọng tài chỉ ra sai lầm khi bỏ qua thẻ phạt của Messi

Một cựu trọng tài FIFA cho rằng Lionel Messi đáng ra phải nhận thẻ vàng trong trận thắng Algeria 3-0 tại World Cup 2026.

Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez cho rằng Messi đáng ra phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với đội trưởng Algeria Aissa Mandi trong hiệp một.

Lionel Messi trở thành tâm điểm của trận đấu giữa Argentina và Algeria tại bảng J World Cup 2026 khi ghi cả ba bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-0. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn chói sáng của đội trưởng Argentina, một tình huống gây tranh cãi trong hiệp một cũng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn.

Phút 30, Messi có pha tranh chấp với đội trưởng Algeria, Aissa Mandi trong nỗ lực đoạt bóng. Tiền đạo Argentina tác động vào vùng bắp chân phải của đối thủ từ phía sau, khiến Mandi ngã xuống sân. Trọng tài người Ba Lan, Szymon Marciniak cho Algeria hưởng quả đá phạt nhưng không rút ra bất kỳ thẻ phạt nào.

Quyết định này nhanh chóng tạo nên tranh luận sau trận đấu. Cựu trọng tài Tây Ban Nha Iturralde Gonzalez, hiện là chuyên gia phân tích công tác trọng tài của AS, cho rằng Marciniak đã xử lý chưa chính xác ở tình huống nói trên.

"Đó là một thẻ vàng rất rõ ràng. Messi giẫm lên đối thủ từ phía sau", Iturralde nhận định.

Messi ghi hat-trick trước Algeria.

Theo chuyên gia này, VAR không có cơ sở để can thiệp bởi đây không phải tình huống đủ nghiêm trọng để xem xét thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trọng tài chính vẫn nên đưa ra án phạt trên sân.

"VAR sẽ không gọi trọng tài ra xem lại vì Messi giẫm lên chân đối phương rồi rút chân lại. Nhưng trọng tài bắt buộc phải rút thẻ vàng trong tình huống đó", Iturralde phân tích.

Cựu trọng tài người Tây Ban Nha thậm chí mô tả đây là tình huống "gần như màu cam", thuật ngữ thường được giới trọng tài sử dụng để chỉ những pha phạm lỗi nằm giữa ranh giới của thẻ vàng và thẻ đỏ.

Dù thoát án phạt, Messi không để sự cố ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình. Sau bàn mở tỷ số ở phút 17, anh tiếp tục ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại World Cup.

Sau trận đấu, Messi tiết lộ anh đã trải qua "những ngày khó khăn" trước khi bước vào giải đấu, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và ban huấn luyện vì sự hỗ trợ trong giai đoạn vừa qua.

Với ba pha lập công trước Algeria, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, qua đó san bằng kỷ lục của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Anh hiện chỉ còn cách vị trí chân sút số một lịch sử World Cup đúng một bàn thắng.