Wenger dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

HLV Arsene Wenger tin rằng tuyển Anh hoàn toàn có khả năng lên ngôi tại World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Ông Wenger đánh giá cao Anh và Pháp. Ảnh: Reuters.

Ông Wenger, cựu HLV Arsenal và hiện giữ chức Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, nhận định: “Tuyển Anh là một trong những ứng viên hàng đầu. Họ luôn tiến rất gần danh hiệu và chỉ thiếu một bước để chạm tới vinh quang. Họ đủ chất lượng để vô địch. Nhưng nếu nhìn thật khách quan, Pháp mới là siêu ứng viên. Lý do rất đơn giản: họ sở hữu nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới hơn bất kỳ đội bóng nào".

Đội tuyển Pháp với dàn sao ấn tượng như Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike hay tài năng trẻ Desire Doue nằm trong nhóm hạt giống số một cùng Anh. Điều này đồng nghĩa hai đội chỉ có thể gặp nhau nếu cùng tiến đến trận chung kết.

"Tam sư" bước vào giải đấu với phong độ vòng loại ấn tượng khi toàn thắng 8 trận và không để thủng lưới. Đội cũng sở hữu dàn sao đạt độ chín sự nghiệp như Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer hay Declan Rice.

Giám đốc Điều hành Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), ông Mark Bullingham, cho biết tinh thần đội tuyển đang lên cao. Dù vậy, lãnh đạo FA cũng thừa nhận World Cup 2026 sẽ là một thách thức lớn với các đội bóng châu Âu bởi sự thay đổi liên tục về khí hậu, địa hình và quãng đường di chuyển dài.

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh đã có mặt tại Mỹ vào ngày 4/12 để chuẩn bị cho lễ bốc thăm, dự kiến diễn ra vào 0h ngày 6/12 (giờ Việt Nam).

