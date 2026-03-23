Web cá độ chạy quảng cáo cho MV của RichChoi

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:59 (GMT+7)
Dù RichChoi đã xóa MV, các web cá độ phi pháp vẫn dùng bài hát của rapper để chạy quảng cáo mạng xã hội, thu hút người dùng Việt Nam tham gia hoạt động phi pháp.

Nhà cái chạy quảng cáo MV của RichChoi, dẫn đến web cá độ phi pháp.

Ngày 13/3, Tri Thức - ZNews phản ánh vụ việc rapper RichChoi đăng tải video chứa đầy hình ảnh, logo web cá độ B**. Ngay lập tức, nghệ sĩ này ẩn MV Anh Biết Mà khỏi kênh YouTube chính thức. Bài đăng trên Facebook và tài khoản cá nhân của RichChoi cũng biến mất cùng thời điểm. Tuy nhiên, nhà cái B** vẫn liên tục chạy quảng cáo cho MV Anh Biết Mà trên các nền tảng.

Suốt những ngày qua, Facebook, TikTok nhận tiền quảng cáo để phân phối các đoạn cắt của video chứa hình ảnh web cá độ phi pháp nói trên. Khi bấm vào đường dẫn, mạng xã hội chuyển đến trang để đăng ký chơi cờ bạc mạng. Website B** vốn nằm trong danh sách chặn truy cập tại Việt Nam, phải liên tục đổi URL để hoạt động.

Hình ảnh trong MV của RichChoi.

Là nền tảng toàn cầu, Facebook không chặn hoàn toàn việc quảng cáo cờ bạc. Tuy nhiên, mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật nước sở tại. Do vậy về mặt lý thuyết, Meta không được cung cấp quảng cáo cá độ tại Việt Nam. Tuy nhiên, lỗ hổng thuật toán và kiểm duyệt lỏng lẻo khiến những nội dung như vậy vẫn xuất hiện trên Facebook.

Nghiên cứu của RestofWorld cho thấy dù bị cấm, vẫn có ít nhất hàng nghìn quảng cáo cờ bạc xuất hiện các nước Ấn Độ, Đông Nam Á mỗi tháng.

MV Anh Biết Mà được RichChoi đăng tải hồi 13/2. Trước khi bị xóa, video có hơn 350.000 lượt xem. Đáng nói, chỉ trong 2 phút 41 giây của video, hình ảnh logo nhà cái phi pháp B** xuất hiện với tần suất liên tục. Đây vốn là website trái pháp luật, bị cấm hoạt động và được đưa vào danh sách đen quảng cáo tại Việt Nam.

Ngay ở những giây đầu, logo nhà cái B** đã xuất hiện trên tòa nhà RichChoi đứng. Các phân cảnh chính của MV đều được lồng ghép hình ảnh đơn vị phi pháp này dưới dạng đèn chiếu phía sau, biểu tượng làm hậu cảnh, trên vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công. Logo web cá độ được hiển thị rõ nét, nhắc lại liên tục ở nhiều góc quay.

Ngoài hình ảnh lồng ghép, tên nhà cái nói trên còn xuất hiện trong lời bài hát. “Có B** chưa, ok anh có mà”, RichChoi rap. Câu này lặp lại 5 lần trong MV. Gần đây trên TikTok, các đoạn cắt của bài hát Anh Biết Mà với đoạn lời và hình ảnh có liên quan đến nhà cái B** được chạy quảng cáo.

Xuân Sang

RichChoi YouTube RichChoi Cá độ Nhà cái Phi pháp

