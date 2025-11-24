WAGs 'chê' nước Anh, sao Premier League lung lay

Premier League đang lo ngại mất một số ngôi sao vì lý do ngoài chuyên môn.

Di Maria chỉ có 1 năm thi đấu tại Premier League.

Premier League đang lo ngại mất một số ngôi sao vì lý do ngoài chuyên môn. Theo Irish Sunday Mirror, nhiều WAGs của cầu thủ ngoại quốc cảm thấy khó hòa nhập ở Anh, từ thời tiết, ẩm thực đến lối sống. Sự bất mãn này có thể tác động trực tiếp đến quyết định rời đi của các cầu thủ.

Để hạn chế rủi ro, một số CLB đã thuê các “đội chăm sóc” chuyên hỗ trợ vợ và bạn gái cầu thủ trong quá trình thích nghi với môi trường mới. Chuyên gia Hugo Scheckter cảnh báo đây là vấn đề nghiêm trọng: “Nhiều cầu thủ ổn định, nhưng bạn đời không. Điều đó dẫn đến mong muốn rời CLB, và với đội bóng, đó là thảm họa”.

Trong nhiều năm qua, một số WAGs công khai bày tỏ sự khó chịu khi sống tại Anh. Nổi bật nhất là Jorgelina Cardoso, vợ của Angel Di Maria. Cô mô tả Manchester là nơi “khó sống”, khí hậu ảm đạm và ẩm thực “kinh khủng”. Cardoso cho biết cô từng van xin chồng không gia nhập MU năm 2014 và gọi quãng thời gian tại Anh là “ác mộng”.

Sara Arfaoui, vợ cựu tiền vệ Man City, Ilkay Gundogan, cũng từng phàn nàn về ẩm thực Manchester, cho rằng khó tìm được đồ ăn “tươi và đúng vị”. Cô nói nhiều nhà hàng chỉ chú trọng bán đồ uống thay vì chất lượng. Tuy vậy, sau khi Gundogan chuyển sang Barcelona, Arfaoui lại thừa nhận cô nhớ Manchester vì đã xây dựng được nhóm bạn thân tại đây.

Vấn đề hòa nhập của WAGs không mới, nhưng ngày càng trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi, ở của các cầu thủ hàng đầu. Với Premier League, đây là tín hiệu đáng lo khi thị trường cạnh tranh nhân sự ngày càng khốc liệt.