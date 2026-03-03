Vượt định kiến, người dùng chốt đơn Geely EX5 trong ‘một nốt nhạc’

Với thiết kế ấn tượng, công nghệ hiện đại, tiện nghi cao cấp và mức giá dễ tiếp cận, EX5 từng bước khẳng định vị thế, thuyết phục những khách hàng khó tính “xuống tiền”.

Anh Trần Việt An (Hà Nội) đã có một quyết định “ngược dòng” khi chốt đơn mua chiếc Geely EX5 sau lần đầu cầm lái trải nghiệm chiếc xe này. Tại Việt Nam, định kiến với xe Trung Quốc luôn là rào cản lớn với người tiêu dùng Việt lâu nay, đặc biệt là xe điện. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, đến nay, chiếc EX5 đã cho thấy quyết định của anh Việt An là đúng đắn. Đặc biệt, trước khi dùng xe điện, anh Việt An từng sử dụng xe xăng nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm và những tiêu chuẩn khắt khe trong sử dụng xe.

Ấn tượng với Geely EX5, anh Việt An đã lựa chọn mua chiếc xe ngay lần đầu lái thử.

“Tôi từng sử dụng xe xăng trong nhiều năm và nhu cầu đổi sang xe điện cũng chưa thực sự quá lớn. Ban đầu tôi chỉ muốn xem cho biết. Tuy nhiên, EX5 đã thuyết phục được tôi thay đổi ngay sau khi cầm lái. EX5 là chiếc xe hội tụ đủ những yếu tố mà tôi cần với thiết kế đẹp mắt và có giá rất 'hợp ví'. Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã quyết định bán chiếc xe xăng cũ của mình để chuyển sang EX5”, anh An chia sẻ.

Geely EX5 hiện được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản là Pro và Max, giá bán từ 780 triệu đồng trong tháng 2. Đây là mức giá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc khi với phiên bản EX5, phiên bản Pro và Max được hỗ trợ chi phí sạc điện 2 năm (trị giá xấp xỉ 45 triệu đồng), tặng kèm 2 sạc (1 sạc cầm tay 2,2 kW hoặc 3,5 kW và 1 sạc 7 kW tại nhà cùng công lắp đặt tiêu chuẩn). Ngoài ra, Geely còn hỗ trợ thêm 1% giá trị xe cho khách hàng. Đồng thời, khách hàng có quyền lựa chọn nhận sạc 7 kW hoặc quy đổi sang hình thức giảm giá trực tiếp 5 triệu đồng.

Là một người dùng trẻ, điều thuyết phục anh An trên chiếc EX5 là thiết kế nội thất bắt mắt, trong khi phần đầu xe mang phong cách hướng tới tương lai, tạo sự mới mẻ và khác biệt so với chiếc xe xăng trước đây anh từng sử dụng.

Theo anh An, việc sử dụng chiếc xe điện như EX5 không gặp nhiều vấn đề. Đặc biệt, anh An ấn tượng với ghế trước có tính năng massage, làm mát, có thể gập phẳng rất linh hoạt, đậm chất thương gia.

Khoang nội thất xe được thiết kế tinh tế, mang đậm phong cách tối giản nhưng đầy tiện nghi.

Theo anh An, EX5 là chiếc SUV cỡ C có cảm giác lái nhẹ nhàng, khoang nội thất được mở rộng, sàn xe thoáng phẳng, ghế ngồi thiết kế tối ưu thoải mái. Anh nhận xét EX5 rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.

Sau thời gian trải nghiệm, anh Việt An đánh giá EX5 là chiếc xe “phá giá” so với những gì mà khách hàng nhận được với việc xe trang bị nhiều tính năng an toàn, công nghệ hiện đại như công nghệ an toàn với 6 túi khí, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ giữ làn (LKA), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau có phanh (RCTB)…

Thực tế, trước khi đưa ra quyết định, anh An từng tham khảo thêm ý kiến người thân đã sử dụng xe điện Trung Quốc. Điều này giúp anh củng cố niềm tin vào lựa chọn của mình.

Hơn nữa, dung lượng pin và quãng đường di chuyển thực tế của xe chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng vì đặc thù công việc với quãng đường di chuyển khoảng 15-20 km mỗi ngày, gần 2 tuần anh An mới mới phải sạc xe một lần. Hệ thống trụ sạc của hãng khá nhiều nên anh An không mất nhiều thời gian chờ đợi. Điều này giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn.

Chiếc xe còn “hút mắt” người dùng bởi kiểu dáng thanh lịch, sang trọng.

“Tôi mong hãng sẽ mở rộng thêm hệ thống trạm sạc tại nhiều địa phương hơn để người dùng có thể yên tâm di chuyển đường dài, thậm chí xuyên Việt mà không lo vấn đề năng lượng. Trong thời gian tới, gia đình tôi cũng đang chờ đợi mẫu Geely EX2 để có thể mua thêm một chiếc phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thành”, anh Việt An nói.

Việc sở hữu thiết kế ấn tượng, ngập tràn trang bị và mức giá “hợp ví”, cùng những phản hồi tích cực từ người dùng trẻ như anh Trần Việt An cho thấy Geely EX5 đang từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ C và nhóm xe điện nói chung tại Việt Nam. Đây cũng là lí do khiến cho chiếc xe này liên tục rơi vào tình trạng “cháy hàng” không chỉ tại thị trường trong nước mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.