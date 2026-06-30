Vương Phi và Tạ Đình Phong hiện tại

Sau khi tái hợp, Vương Phi và Tạ Đình Phong nhiều lần thể hiện tình cảm. Mới đây, họ được bắt gặp nắm tay tình tứ tại sân bay.

Mới đây, khi Tạ Đình Phong tổ chức concert tại Tây An, cư dân mạng phát hiện Vương Phi đi cùng anh từ sân bay đến buổi diễn và cả trên đường trở về Hong Kong. Hai người được nhìn thấy nắm tay tình tứ, theo tờ China Times.

Ngày 24/6, các tay săn ảnh Trung Quốc đại lục chụp được hình ảnh 2 ngôi sao cùng nhau xuất hiện tại sân bay Tây An. Theo nguồn tin, Tạ Đình Phong vốn ở nơi khác, sau đó bay đến Bắc Kinh để gặp Vương Phi rồi cả 2 mới cùng nhau bay đến Tây An. Cặp đôi ăn mặc khá kín đáo.

Ngày 29/6, cư dân mạng tiếp tục bắt gặp 2 người nắm tay tại sân bay Tây An, để cùng trở về Hong Kong.

Vương Phi và Tạ Đình Phong nắm tay ở sân bay. Ảnh: China Times.

Loạt ảnh của 2 ngôi sao lập tức thu hút sự chú ý với nhiều bình luận. Cộng đồng mạng ngưỡng mộ sự ngọt ngào của cặp sao sau nhiều năm.

Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp cách đây 12 năm. Kể từ đó, họ thoải mái thể hiện tình cảm, nhiều lần cùng nhau đi du lịch hoặc ủng hộ đối phương trong các hoạt động nghệ thuật. Mối quan hệ này cũng được con riêng của 2 người ủng hộ.

Cuối 2025, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tạ Đình Phong đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái. Trên lãng hoa, nam diễn viên ký tên: “Đình Phong”. Điều đó cho thấy mối quan hệ giữa 2 người khá thoải mái, tự nhiên.

Trong đêm nhạc Evolution Nic Live Concert diễn ra tối 25/4/2025 tại công viên thể thao Kai Tak, Hong Kong, Tạ Đình Phong đã đổi lời bài hát để tỏ tình với bạn gái. Khi hát một ca khúc trong album Viva, Tạ Đình Phong đổi lời thành “Người tôi yêu thương quý giá như Vương Phi”.