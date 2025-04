Vương Lực Hoành gây bức xúc

Theo Sinchew, Vương Lực Hoành khiến khán giả bức xúc khi phát hành MV cho ca khúc I'm Alive. Trong một cảnh quay, nam ca sĩ đệm hát bên chiếc đàn piano đang bốc cháy. Trên trang cá nhân, Lực Hoành chia sẻ lại hình ảnh hậu trường với khuôn mặt đen nhẻm, anh thốt lên: "Cây đàn piano của tôi bị cháy thật rồi. Tôi không sao cả mà chỉ cảm thấy tệ vì cây đàn cháy rụi".

Việc Lực Hoành và ê-kíp đốt cây đàn piano thay vì sử dụng hiệu ứng kỹ xảo gây tranh cãi. Trong khi một số người khen ngợi, số khác chỉ trích nam ca sĩ: "Tôi không thấy nghệ thuật mà chỉ thấy lãng phí", "Đó là lãng phí tài nguyên thiên nhiên".

Sau đó, ê-kíp Vương Lục Hoành lên tiếng khẳng định cây đàn piano được sử dụng chỉ là đạo cụ, đồng thời tiết lộ chi phí khoảng 300 USD . Ngoài ra, ê-kíp cam kết tuân thủ các quy định an toàn trong suốt quá trình thực hiện MV. Theo đó, đội cứu hỏa và nhân viên cứu thương luôn túc trực trên phim trường, khẳng định không có ai bị thương.

Thời gian gần đây, Vương Lục Hoành tái xuất sự nghiệp âm nhạc sau khoảng thời gian vướng lùm xùm. Cuối năm 2021, Lý Tịnh Lôi, vợ cũ của Vương Lực Hoành tố cáo nam ca sĩ ngoại tình nhiều lần, bỏ bê con cái. Điều này khiến Vương Lực Hoành đánh mất danh tiếng, chịu tổn thất tài chính nặng nề trước loạt yêu cầu bồi thường từ các thương hiệu và đơn vị tổ chức sự kiện.

Thời điểm đó, có hơn 5 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với Vương Lực Hoành. Trong đó, hãng xe hơi Nhật Bản Infiniti thông báo kết thúc hợp đồng, gỡ video trình diễn của ngôi sao xứ Đài chỉ sau 30 giờ bắt tay hợp tác. Sau đó, họ tiếp tục kiện Vương Lực Hoành, đòi bồi thường 20 triệu NDT (khoảng 2,75 triệu USD ).

Ngoài ra, các hãng Readboy, Green Monday, Green Common, OMNI, Chow Tai Seng Jewellery Co lần lượt tuyên bố không còn liên quan tới nam ca sĩ. Nhiều đơn vị tổ chức sự kiện và đài truyền hình Trung Quốc thể hiện sự quay lưng bằng cách hủy toàn bộ suất diễn của giọng ca sinh năm 1976.

