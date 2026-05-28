Vùng Vịnh và Mỹ đồng loạt lên án Iran tập kích Kuwait

Hôm nay (28/5), các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ đồng loạt lên án gay gắt Iran bất ngờ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Kuwait.

Vụ đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran đã đẩy các cuộc đàm phán vốn đã mong manh vào tình thế bất định hơn. Ảnh: IRNA.

Những nước này coi hành vi của Iran là xâm phạm chủ quyền và vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Phía Tehran tuyên bố đây là đòn đáp trả việc Mỹ đã tấn công vào một bãi phóng tên lửa của nước này vào sáng sớm cùng ngày 27/5.

Động thái của Iran ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Kuwait, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Theo thông tin từ CENTCOM, vào lúc 10h17 ngày 28/5 (giờ miền Đông Mỹ), Iran đã triển khai cuộc tấn công phối hợp, phóng một tên lửa hành trình đối đất hướng về phía lãnh thổ Kuwait. Trước đó vài giờ, các lực lượng Iran cũng đã vận hành 5 UAV tấn công, gây đe dọa trực tiếp đến an ninh bên trong và xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã kích hoạt kịp thời, đánh chặn thành công các mục tiêu thù địch. Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố cuộc tấn công đe dọa trực tiếp đến dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu, diễn ra ngay lúc các nỗ lực quốc tế đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Kuwait yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự vô điều kiện, đồng thời khẳng định Tehran phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Nghị quyết số 2817 của Hội đồng Bảo an. Nước này nhấn mạnh quyền tự vệ chính đáng và bảo lưu mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, lực lượng Mỹ cho biết đã đánh chặn toàn bộ 5 UAV tại eo biển Hormuz, đồng thời tiêu diệt lượt phóng UAV thứ sáu ngay tại bệ phóng mặt đất của Iran ở Bandar Abbas. CENTCOM khẳng định vụ phóng tên lửa hành trình của Tehran là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nghiêm trọng.

Vụ tập kích đã kích hoạt làn sóng chỉ trích dữ dội từ khối Ả Rập. Các quốc gia gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE, Jordan và Bahrain đồng loạt ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành vi của Iran, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ bảo vệ an ninh của Kuwait.

Theo Al Jazeera, phản ứng trước những động thái này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định quyết tâm duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, sau các đợt không kích mới nhất từ phía lực lượng Mỹ.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Gharibabadi cáo buộc phía Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng chủ quyền của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược này "hiện đã được xác lập".

"Chúng tôi sẽ không cho phép họ thực hiện bất kỳ bước đi nào nhằm xâm phạm chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz thông qua các hành động quân sự này", ông Gharibabadi tuyên bố.

Tehran cũng đưa ra cảnh báo rằng "bất kỳ hành động gây hấn hoặc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào" từ phía quân đội Mỹ "sẽ bị đáp trả bằng vũ lực".