Căn nhà lãnh đạo tối cao Iran chìm trong tang tóc

Iran đang tổ chức lễ tưởng niệm các thành viên gia đình của Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích đầu cuộc chiến.

Hãng tin Nour News đưa tin, buổi lễ tưởng niệm diễn ra từ thứ Năm đến thứ Sáu tại Đền thờ Shah Abdol-Azim Hasani ở Tehran, sau ba tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Các cô gái Iran cầm hình ảnh của nhà lãnh đạo quá cố Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AAJ.TV.

Theo truyền thông nhà nước Iran, bà Zahra Haddad Adel (vợ ông Khamenei), cùng chị gái, anh rể và cháu gái của ông Khamenei đều thiệt mạng trong các cuộc không kích hồi tháng Hai.

Loạt đòn tấn công của liên quân Mỹ - Israel cũng nhắm trúng nơi ở và sát hại cha ông, cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của chính quyền.

Dòng người đổ về tưởng nhớ

Người dân đau buồn tưởng nhớ tới cố lãnh tụ Ali Khamenei tụ tập đông đúc trước nhà ông. Ảnh: ABC.

Đêm đêm, hàng trăm người ủng hộ vẫn đổ về căn nhà của cố lãnh tụ Ali Khamenei tại khu phố Jomhuri ở Tehran, để tưởng niệm vị lãnh đạo mà nhiều người trong số họ biết đến trong đời.

Xuất hiện tại buổi canh thức, giống như mọi phụ nữ khác tại buổi cầu nguyện, Zeinab đã dẫn theo các con nhỏ của mình đến dự buổi tưởng niệm trên đường Shahid Keshvardoost. Họ đều khoác lên mình chiếc áo choàng chador đen truyền thống phủ kín cơ thể, gương mặt không giấu nổi vẻ đau buồn và nước mắt.

Người phụ nữ 33 tuổi này nghẹn ngào chia sẻ về cựu Lãnh tụ Tối cao: "Ông ấy là cha của chúng tôi, tôi yêu ông ấy như cha ruột của mình".

Mỗi đêm, những người ủng hộ như cô Zeinab lại lặn lội từ khắp thủ đô rộng lớn để đến bày tỏ lòng tôn kính trước một khán đài, nơi đặt chiếc ghế trống với khung hình của ông Khamenei.

Tựa vào chiếc ghế là bức ảnh lớn chụp người cháu gái 14 tháng tuổi của ông, bé Zahra, người cũng đã tử nạn trong cuộc không kích vào nhà ông hôm 28/2.

Chiếc ghế trống của ông Ali Khamenei được đặt trên khán đài kèm bức chân dung ông và người cháu gái quá cố. Ảnh: ABC.

Tại đây, đàn ông và phụ nữ bị chia tách bởi một hàng rào thấp, họ bật khóc nghẹn ngào khi những lời cầu nguyện vang lên từ loa phóng thanh.

"Sự ra đi của ông ấy là một tổn thất to lớn và là một bi kịch vô cùng đau đớn đối với chúng tôi", anh Ali, 42 tuổi, bày tỏ niềm đau xót.

Trong gần 37 năm, vị Ayatollah là gương mặt quyền lực đứng sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Khamenei là một nhà thần học Hồi giáo bảo thủ có tư duy chính trị, người đã kế nhiệm người thầy của mình, Đại Giáo chủ Ruhollah Khomeini, 10 năm sau cuộc cách mạng năm 1979.

Bức hình ông Ali Khamenei trên đường phố Tehran. Ảnh: ABC.

Trong hơn ba thập kỷ, ông đã ủng hộ nghiên cứu y học và khoa học, tăng tốc năng lực hạt nhân của Iran, và xây dựng một mạng lưới các thế lực ủy nhiệm quân sự và chính trị đáng gờm trong khu vực - những hành động biến ông trở thành người hùng trong mắt người dân nước mình.

Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei đã điều hành Iran với bàn tay sắt trong gần bốn thập kỷ.

Giữ kín hành tung trước nguy cơ an ninh

Mojtaba Khamenei giờ đây là người kế vị, nhưng tân Lãnh đạo Tối cao chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến sự bùng nổ, mà chỉ đưa ra các thông điệp bằng văn bản.

Theo phía Iran, bản thân ông Mojtaba Khamenei cũng bị thương trong cuộc không kích ngày 28/2. Sự ẩn dật của vị tân lãnh đạo làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của thương tật.

Một người phụ nữ cầm tấm áp phích in hình tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bên cạnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Bộ Y tế Iran tuần này khẳng định ông chỉ bị chấn thương ngoài da ở vùng mặt, đầu và chân, đồng thời bác bỏ các báo cáo của truyền thông phương Tây cho rằng ông đã phải cắt bỏ một phần chi.

Hãng tin CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ nắm rõ thông tin tình báo đưa tin vào tối Chủ nhật rằng tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật và liên lạc thông qua một mạng lưới giao liên phức tạp. Mọi hệ thống liên lạc tại đây đều bị cắt giảm tối đa và kiểm soát gắt gao nhằm xóa mọi dấu vết định vị, ngăn chặn nguy cơ trở thành mục tiêu cho các đợt không kích tiếp theo.

Truyền thông nhà nước Iran mới đây cảnh báo về nguy cơ các lãnh đạo cấp cao của nước này rơi vào tầm ngắm ám sát của đối phương nếu chiến sự tái diễn.

Nhà bình luận Nima Akbarkhani cảnh báo trên truyền hình: "Nếu Mỹ hay Israel có được tọa độ của Lãnh đạo Tối cao tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thương thảo, họ sẽ ra tay mà không cần bận tâm đến các lợi ích khác".

Chuyên gia Ali Samadzadeh thậm chí còn nghi ngờ thỏa thuận đàm phán hiện nay giữa hai bên là một "chiếc bẫy ngọt ngào" nhằm dụ các nhà lãnh đạo Iran lộ diện.

Đám đông người ủng hộ thành kính tưởng niệm cố Lãnh tụ Ali Khamenei trước thềm ngôi nhà cũ. Ảnh: ABC.

Theo truyền thông Mỹ, tân Lãnh tụ Mojtaba Khamenei được cho là đang ẩn náu tại một căn cứ mật, nơi ngay cả các quan chức chính phủ cũng không được tiếp cận. Đây là điều Washington phàn nàn là nguyên nhân khiến tiến trình đàm phán bị trì hoãn nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 26/5, ông Mojtaba Khamenei đã đăng tải một loạt bài viết lên mạng xã hội phản ánh quan điểm của Tehran đối với Israel và Mỹ.

Tài khoản X chính thức bằng tiếng Ba Tư của ông tuyên bố các quốc gia tại Trung Đông sẽ không chấp nhận làm "lá chắn cho các căn cứ của Mỹ", và Washington không còn nơi trú ẩn an toàn để can thiệp vào khu vực trong tương lai. Ông đồng thời mô tả Israel là một "khối u ác tính" đang tiến gần đến những giai đoạn thoái trào.

Trong bài đăng, Nhà lãnh đạo Iran dành nhiều lời ca ngợi lực lượng Hezbollah tại Lebanon, bên đóng vai trò quân tiên phong của Tehran trong cuộc đối đầu với Israel.