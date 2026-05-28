NASA giao tỷ phú Jeff Bezos mở đường cho căn cứ Mặt Trăng tương lai

NASA đã chính thức giao nhiệm vụ mở màn chương trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng cho công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đưa con người tiến gần hơn tới việc định cư ngoài Trái Đất.

Hình ảnh Mặt Trăng và tàu vũ trụ Orion thực hiện sứ mệnh Artemis II, ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Blue Origin được chọn mở màn sứ mệnh “Moon Base”

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài đầu tiên của con người trên Mặt Trăng, với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

Theo kế hoạch mới, công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos sẽ đảm nhận sứ mệnh đầu tiên trong chương trình, dự kiến triển khai vào cuối năm 2026. Nhiệm vụ này được xem là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động nhằm thiết lập nền tảng cho căn cứ “Moon Base” trong tương lai.

Tàu đổ bộ Blue Moon của Blue Origin sẽ thực hiện hạ cánh xuống khu vực cực nam Mặt Trăng - nơi NASA đánh giá có tiềm năng cao để xây dựng cơ sở lâu dài nhờ khả năng tồn tại băng nước trong các miệng hố bị che khuất ánh sáng.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Blue Origin thực hiện một sứ mệnh hạ cánh lên Mặt Trăng, đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty trong cuộc đua không gian thương mại.

Chuỗi sứ mệnh tư nhân và cuộc đua không gian

Sau Blue Origin, NASA dự kiến triển khai thêm hai sứ mệnh khác do các công ty tư nhân đảm nhiệm, gồm Astrobotic và Intuitive Machines.

Các doanh nghiệp này sẽ phụ trách vận chuyển thiết bị, công nghệ và hệ thống hỗ trợ lên bề mặt Mặt Trăng. Dù từng gặp một số sự cố kỹ thuật trong các lần thử nghiệm trước đây, họ vẫn tiếp tục được NASA lựa chọn trong chiến lược mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân.

Ngày 13/11/2025, công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã phóng thành công tên lửa New Glenn mang theo 2 tàu vũ trụ sinh đôi của NASA hướng tới Sao Hỏa. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Chương trình tổng thể được điều phối bởi kỹ sư Carlos García Galán và nằm trong chiến lược dài hạn của NASA nhằm giảm chi phí, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa không gian.

Trong bối cảnh đó, cuộc cạnh tranh giữa Blue Origin của Jeff Bezos và SpaceX của Elon Musk tiếp tục được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của các sứ mệnh Mặt Trăng.

Tham vọng căn cứ Mặt Trăng và bước đệm tới tương lai xa hơn

Giai đoạn đầu của dự án kéo dài đến khoảng năm 2029, tập trung vào việc thử nghiệm công nghệ phục vụ sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt ở cực nam Mặt Trăng.

Khu vực này có điều kiện rất đặc biệt, với nhiệt độ có thể giảm xuống dưới âm 200 độ C trong các đêm kéo dài hai tuần, cùng nhiều thách thức về bức xạ và địa hình.

NASA dự kiến thực hiện hàng chục chuyến hạ cánh robot để mang theo xe tự hành, drone, thiết bị khoa học và hệ thống hỗ trợ sinh tồn, đồng thời nghiên cứu khả năng khai thác tài nguyên như băng nước.

Nếu các thử nghiệm thành công, giai đoạn tiếp theo có thể mở ra việc xây dựng các mô-đun có người ở từ cuối thập niên này. Đến đầu những năm 2030, NASA kỳ vọng hình thành một căn cứ hoạt động thường trực với robot xây dựng, hệ thống năng lượng riêng và hạ tầng viễn thông.

Dự án này không chỉ hướng tới Mặt Trăng, mà còn được xem là bước đệm quan trọng cho tham vọng xa hơn của nhân loại trong việc chinh phục sao Hỏa.