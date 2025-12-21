Vun đắp tình cảm với con riêng của nửa kia

Vun đắp tình cảm với con riêng của bạn đời là thử thách với nhiều người sau khi tái hôn. Để chiếm được cảm tình của trẻ, bạn hãy thể hiện tình cảm một cách chân thành.

Tình cảm chân thành sẽ giúp bạn ghi điểm với con riêng của nửa kia. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Hi bye, mama!

Tôi nghe kể rất nhiều câu chuyện về những người đã có con khi tái hôn sẽ lo lắng không biết con của mình có thân thiết, gắn bó với cha, mẹ mới của chúng hay không. Những cặp vợ chồng tái hôn, cho dù vợ chồng có hòa thuận với nhau, nhưng khó mà thân thiết với con trẻ.

Trong trường hợp tái hôn, chắc chắn điều đáng lo nhất là mối quan hệ của đứa con và người cha hoặc người mẹ mới. Trường hợp trẻ còn nhỏ, chưa đến tuổi đi mẫu giáo, bạn không cần quá lo lắng vì thời gian trẻ ở cùng cha, mẹ ruột rất ngắn, nên trẻ không có quá nhiều ký ức về cha, mẹ ruột. Nhưng với trẻ ở độ tuổi tiểu học đến cấp ba, nếu bạn đột ngột nói với chúng rằng: "Người này là cha dượng của con", thì có thể trẻ sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận điều đó.

Trong đầu trẻ hiểu rằng: "Người này là chồng mới của mẹ và sẽ trở thành cha của mình" và trẻ sẽ nhớ đến người cha trước và bởi thế con sẽ khó chấp nhận hiện thực. Dù cha ruột là người hiền lành, hay người nóng nảy, từng cư xử không tốt với con, trẻ vẫn sẽ có suy nghĩ: "Cha ruột của mình vẫn tốt hơn".

Tuy nhiên, nếu bạn thắc mắc việc xây dựng mối quan hệ tốt với con riêng của vợ/chồng mình có phải việc quá khó khăn hay không, tôi sẽ nói rằng không khó khăn chút nào. Nếu người cha, người mẹ mới dành cho trẻ tình cảm chân thành từ đáy lòng, thì chắc chắn trẻ sẽ mở lòng và trở nên thân thiết với cha, mẹ mới.

Những người cha, người mẹ mới dù thế nào cũng sẽ có một chút ngần ngại với trẻ. Vậy nên, dù họ cảm thấy đứa trẻ rất đáng yêu, thực sự có tình cảm với trẻ, nhưng họ lại trở nên lúng túng khi thể hiện cảm xúc hay thẳng thắn bày tỏ tình cảm với trẻ. Vì vậy, những tình cảm của họ không được biểu hiện rõ ràng đến trẻ, khiến mối quan hệ giữa họ và con trở nên ngượng ngập.

Tôi cũng từng nghe một câu chuyện, trước khi kết hôn, trong lúc cùng đi chơi, đi ăn với trẻ, nếu người chú - bạn của mẹ đã xây dựng được mối quan hệ tốt với trẻ, trẻ sẽ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thích chú ấy trở thành ba của con, mẹ hãy kết hôn với chú đi". Có thể bạn nghĩ điều đó chỉ có trên phim truyền hình, nhưng thực tế cũng có những trường hợp xảy ra như vậy.

Người xưa có câu: "Công sinh không bằng công dưỡng". Dù trẻ là con riêng của vợ hay chồng, nếu bạn dành tình cảm cho con và thể hiện tình cảm đó, bạn có thể trở nên thân thiết với con. Nếu trẻ có thể thân thiết với cha, mẹ mới tình cảm giữa cha mẹ và con sẽ ngày càng tăng lên. Việc có quan hệ huyết thống hay không trở nên không còn quan trọng nữa vì giữa cha dượng, mẹ kế và con cái đã nảy sinh tình cảm gắn bó.

Cha mẹ mới đừng nghĩ mình là người ngoài, hãy cứ chân thành thể hiện tình cảm, gần gũi với trẻ. Từ đó, mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và con cái sẽ bắt đầu hình thành.