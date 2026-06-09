Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển tầm cao mới

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Hai bên chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước.