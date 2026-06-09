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Thế giới

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển tầm cao mới

  • Thứ ba, 9/6/2026 20:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 9/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.

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Thủ tướng Hun Manet cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và gửi lời thăm hỏi từ Chủ tịch Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.
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Ông bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển của Việt Nam, tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tri ân sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Việt Nam luôn dành cho Campuchia.
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Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao đóng góp của Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) trong thúc đẩy hợp tác đa phương trước các thách thức toàn cầu, đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam.
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Chào đón Thủ tướng Hun Manet sang thăm và dự AFF, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Campuchia; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia, đồng thời đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hai nước.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ.
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Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Hai bên chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước.
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Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN.

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Phương Linh, Việt Linh

ASEAN 2026 ASEAN Campuchia Tô Lâm Việt Linh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

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