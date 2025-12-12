'Vua tiền số' lĩnh án 15 năm tù vì gian lận 40 tỷ USD

Do Kwon, cựu giám đốc Terraform Labs, bị tuyên án 15 năm tù sau khi hệ sinh thái tiền mã hoá do ông xây dựng sụp đổ, gây thiệt hại 40 tỷ USD và ảnh hưởng đến hàng triệu nhà đầu tư.

Tòa án liên bang Manhattan ngày 11/12 (giờ địa phương) đã tuyên phạt Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, mức án 15 năm tù vì tội danh gian lận liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái TerraUSD và Luna.

Vụ việc được đánh giá là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử tiền mã hoá, gây thiệt hại vượt mức tổng hợp của các vụ FTX và OneCoin, theo AP.

Thẩm phán Paul A. Engelmayer gọi đây là “một vụ gian lận ở quy mô thế kỷ”, nhấn mạnh mức thiệt hại 40 tỷ USD là “tiền thật của những con người thật”, chứ không phải “một khoản lỗ trên giấy tờ”. Ông bác bỏ đề nghị 12 năm tù từ phía công tố, cho rằng mức án này là “quá nhẹ”, đồng thời nhận xét yêu cầu 5 năm tù từ phía bào chữa là “hoàn toàn phi lý”.

Do Kwon (áo xám) bị áp giải tới phiên tòa ở Podgorica, Montenegro vào tháng 3/2023. Ảnh: Reuters.

Trước tòa, Kwon, người từng được mệnh danh là “vua tiền mã hoá”, gửi lời xin lỗi sau khi lắng nghe nhiều nạn nhân trình bày thiệt hại. “Tôi đã dành gần như mọi khoảnh khắc tỉnh táo trong vài năm qua để nghĩ về những điều có thể làm khác đi và làm thế nào để sửa chữa hậu quả”, Kwon nói.

Nhiều nạn nhân mô tả với thẩm phán rằng họ mất sạch tiền tiết kiệm, các quỹ từ thiện bị xóa sổ và cuộc sống gia đình đổ vỡ.

Theo cáo trạng, Terraform Labs đã quảng bá TerraUSD như một đồng stablecoin an toàn, được neo ở mức 1 USD . Tuy nhiên, hệ thống này thực chất phụ thuộc vào các dòng tiền bí mật từ bên ngoài để duy trì tính ổn định. Khi TerraUSD mất mốc 1 USD , toàn bộ cấu trúc đổ sụp, kéo theo Luna và gây hiệu ứng lan truyền trên thị trường tiền mã hoá.

Một nạn nhân cho biết rằng sự sụp đổ của TerraUSD đã khiến gia đình ông mất toàn bộ tiền tiết kiệm, buộc các con phải thôi học đại học và vợ chồng ly hôn. Một người khác chia sẻ rằng hơn 200 tổ chức phi lợi nhuận mà ông vận động đầu tư cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Stanislav Trofimchuk, một nạn nhân khác, viết rằng khoản đầu tư của gia đình ông rơi từ 190.000 USD xuống chỉ còn 13.000 USD : “17 năm cuộc đời, bốc hơi trong hai tuần kinh hoàng”.

Tại phiên tòa, một công tố viên đọc các đoạn thư từ hơn 300 nạn nhân gửi đến tòa. Một người cho biết họ mất 11.400 USD - toàn bộ số tiền tiết kiệm khi vừa đi học vừa chi trả hoá đơn.

“Với ai đó, con số ấy chỉ là vài chữ số nhưng với tôi, đó là nhiều năm nỗ lực”, nạn nhân viết. “Nhìn nó biến mất chỉ sau một đêm là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời”. Người này nhấn mạnh: “Đây không phải tai nạn hay biến động thị trường. Đây là sự lừa dối.”

Công tố viên Sarah Mortazavi khẳng định Kwon đã tạo ra “một ảo giác về sự vững chắc, trong khi che giấu sự đổ vỡ mang tính hệ thống” và cho rằng hành vi của ông “được thực hiện với sự ngạo mạn, thao túng và coi thường con người.”

Sau cú sập lịch sử, Kwon cố gắng tái thiết Terraform Labs tại Singapore trước khi bỏ trốn sang Balkan bằng hộ chiếu giả, theo giới chức Mỹ. Ông bị bắt tại Montenegro vào tháng 3/2023 và bị giam 17 tháng tại đây trước khi bị dẫn độ về Mỹ. Thời gian này đã được trừ vào bản án.

Theo thỏa thuận nhận tội, Kwon đồng ý nộp lại hơn 19 triệu USD . Ông xin được thụ án tại Hàn Quốc, nơi vợ và con gái 4 tuổi của ông sinh sống, nhưng thẩm phán đã bác bỏ.