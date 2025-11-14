Bí ẩn cái chết của vợ chồng triệu phú crypto Nga ở sa mạc

Hai vợ chồng doanh nhân crypto người Nga mất tích được tìm thấy đã tử vong tại khu vực sa mạc Hatta (UAE). Cảnh sát nghi đây là vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số.

Thi thể của Roman Novak và vợ là Anna, hai doanh nhân người Nga được biết đến với khối tài sản lớn từ tiền điện tử, đã được phát hiện tại khu vực sa mạc thuộc vùng Hatta, ngoại ô Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Moscow Times đưa tin ngày 12/11.

Cặp đôi biến mất vào đầu tháng 10 sau khi gặp một nhà đầu tư không rõ danh tính, theo New York Post.

Roman Novak và vợ Anna là những doanh nhân tiền kỹ thuật số nổi tiếng trên Internet của Nga. Ảnh: Instagram/@t0r.

Novak và Anna được nhìn thấy lần cuối vào ngày 2/10 gần một hồ nước thuộc khu nghỉ dưỡng núi Hatta. Người lái xe chở họ khai rằng sau khi tới nơi, ông thấy họ rời đi trên một phương tiện khác. Từ thời điểm đó, mọi liên lạc với cặp đôi bị cắt đứt hoàn toàn, làm dấy lên nghi ngờ về một vụ bắt cóc có chủ đích.

Tờ Fontanka của Nga dẫn nguồn tin điều tra cho biết nhóm bắt cóc đã dụ cặp đôi đến một biệt thự ở làng Hatta và yêu cầu ông Novak cung cấp mật khẩu ví tiền điện tử cá nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện ví không còn tiền, chúng được cho là đã sát hại nạn nhân. Thi thể bị phân tách, một phần bị vứt vào thùng rác của trung tâm thương mại, phần còn lại bị chôn trong sa mạc.

Các điều tra viên Nga cho biết tín hiệu điện thoại của cặp vợ chồng từng được ghi nhận trong khu vực núi Hatta và Oman vài ngày sau khi họ mất tích. Đáng chú ý, tín hiệu sau đó còn xuất hiện ở Cape Town (Nam Phi) trước khi biến mất hoàn toàn vào ngày 4/10. Giới chức nghi ngờ đây là thủ đoạn của nhóm tội phạm nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ án, 8 công dân Nga đã bị bắt giữ, trong đó có một nhà đầu tư từng bị ông Novak lừa đảo và một cựu nhân viên Bộ Nội vụ Nga. Theo New York Post, ba trong số này bị buộc tội giết người, số còn lại bị cáo buộc đồng phạm trong việc mua vũ khí và lên kế hoạch phạm tội.

Ông Novak là người sáng lập nền tảng chuyển tiền điện tử Fintopio, từng huy động vốn từ các nhà đầu tư tại Nga, Trung Quốc và Trung Đông. Ông cùng vợ nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cuộc sống xa hoa, thường xuyên đăng ảnh bên xe sang và chuyên cơ riêng.

Tuy nhiên, Moscow Times cho biết ông Novak từng bị kết án 6 năm tù tại Nga vì chiếm đoạt khoảng 100.000 USD của nhà đầu tư, song được trả tự do sớm.