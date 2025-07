Máy chơi game bán chạy nhất thế giới gặp vấn đề

Những than phiền về hiệu suất từ các nhà phát triển game cho thấy Nintendo Switch 2 với cấu hình mạnh hơn vẫn gặp khó về sức mạnh phần cứng.

Nintendo Switch 2 đã gặp phải vấn đề về hiệu năng dù mới ra mắt được 2 tháng. Ảnh: The Gamers.

Nintendo Switch 2 được đánh giá là một bước tiến lớn về hiệu năng so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, những thông tin mới đây cho thấy dù là một thiết bị công nghệ mới, mẫu console di động này vẫn còn "hụt hơi" so với Xbox Series X hay PS5. Do đó, Switch 2 vẫn đang phải vật lộn để bắt kịp các đối thủ về mặt hiệu năng.

Hầu hết người dùng có lẽ không quá lo ngại về hiệu năng của Switch 2, vốn được kỳ vọng đủ sức "cân" mượt mà các tựa game hiện đại. Song, những chia sẻ mới đây từ đội ngũ phát triển Donkey Kong Bananza - tựa game độc quyền của Switch 2 cho thấy ngay cả Nintendo cũng đang cảm nhận được những giới hạn từ thông số kỹ thuật của cỗ máy này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Vanguardia, ông Kazuya Takahashi, đạo diễn Donkey Kong Bananza, thẳng thắn thừa nhận hiện tượng giảm khung hình trong tựa game này, điều mà phóng viên đã ghi nhận khi trải nghiệm game.

Tuy nhiên, vị đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng cần phải xem xét "nhiều yếu tố" khác nhau đang tác động đến hiệu suất tổng thể của game. Điều này cho thấy Nintendo đang nhận thức rõ những thách thức về mặt kỹ thuật đối với mẫu console mới nhất của mình.

Tựa game Donkey Kong Bananza đang khiến Switch 2 gặp khó khăn. Ảnh: Nintendo.

"Đầu tiên, chúng tôi đã cố ý sử dụng các hiệu ứng như dừng va chạm và làm chậm để nhấn mạnh tác động", ông Takahashi nói về khả năng phá hủy môi trường của của game.

"Mặt khác, với việc sử dụng công nghệ voxel, có những thời điểm cảnh quan trải qua những thay đổi và phá hủy lớn. Chúng tôi nhận thấy rằng vào những khoảnh khắc này, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng một chút”, ông nói thêm.

Khả năng phá hủy môi trường trong Donkey Kong Bananza được đánh giá là một màn trình diễn ấn tượng về mặt kỹ thuật, lý giải việc Nintendo đã chọn chờ đợi phát hành console mới thay vì hoàn tất phát triển trên Switch.

Mặc dù các bản xem trước chưa ghi nhận vấn đề kỹ thuật nào đáng kể, một số ý kiến cho rằng lối chơi phá hủy có thể trở nên "hỗn loạn", khiến phần cứng của Switch 2 bị đẩy tới giới hạn.

Những vấn đề hiệu suất nhỏ trên Donkey Kong Bananza có thể không ảnh hưởng ngay lập tức đến trải nghiệm của phần lớn người chơi. Tuy nhiên, giới chuyên môn đang đặt ra câu hỏi về khả năng của Switch 2 khi cần xử lý các tựa game đòi hỏi cấu hình cao hơn.

Việc một tựa game giải trí nhẹ nhàng như Donkey Kong Bananza gặp phải những vấn đề hiệu suất khiến không ít người dùng lo ngại. Tình trạng giật/lag đã bắt đầu được ghi nhận ở một số tính năng khác của Switch 2, chẳng hạn như tốc độ khung hình thấp trong tính năng trò chuyện trong game.

Dù vậy, giới phân tích tin rằng theo thời gian, các nhà phát triển sẽ nắm bắt được cách tối đa hóa tiềm năng của phần cứng hiện có, vốn có khả năng hiển thị lên tới 120 khung hình/giây.

Điều này đồng nghĩa với việc những vấn đề như giảm tốc độ khung hình có thể sẽ được giải quyết khi các tựa game lớn tiếp theo của Nintendo như Mario ra mắt. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy khả năng Switch 2 sẽ đạt được hiệu suất ổn định và mượt mà hơn trong tương lai gần.