'Vua địa ngục Marvel' qua lại với người mẫu nóng bỏng?

Sacha Baron Cohen và Hannah Palmer chỉ trò chuyện và dùng bữa tối chung. Nguồn tin thân cận phủ nhận cả hai tiến tới hẹn hò sau tin đồn thời gian qua.

Theo Page Six, một nguồn tin độc quyền tiết lộ Sacha Baron Cohen chưa bước vào mối quan hệ hẹn hò với Hannah Palmer. Trước đó, tài tử Marvel và người mẫu OnlyFans vướng tin đồn khi bị bắt gặp ăn tối cùng nhau.

Dựa vào loạt ảnh mà The Sun thu thập được, Sacha Baron Cohen và Hannah Palmer cùng nhau rời đi sau khi dùng bữa tại một quán bít tết. Cũng theo nguồn tin nói trên, cả hai không về chung đường, cuộc hẹn đơn thuần chỉ trò chuyện và ăn uống.

"Dù chênh lệch tuổi tác nhưng họ rất hợp nhau và có nhiều điều để nói. Một phần là do Sacha đã cho Hannah những lời khuyên bổ ích về Hollywood và diễn xuất Anh ấy thực sự là một quý ông. Sau bữa ăn, hai người tham gia các sự kiện khác nhau”, người này cho biết thêm.

Được biết, Sacha Baron Cohen và Hannah Palmer lần đầu gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Taika Waititi - đạo diễn loạt phim Thor được tổ chức tại Ibiza, Tây Ban Nha.

Sacha Baron Cohen và Hannah Palmer tại tiệc sinh nhật của Taika Waititi. Ảnh: GC Images/Backgrid.

Sở hữu 2,2 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân, Hannah Palmer tiết lộ bản thân kiếm được hơn 4 triệu USD mỗi năm thông qua các bài đăng trên nền tảng OnlyFans và các hoạt động khác, theo Daily Star.

Hồi tháng 6, Sacha Baron Cohen chính thức kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ với Isla Fisher. Trong tuyên bố chung, cặp diễn viên cho biết quyết định dựa trên sự đồng thuận và vẫn sẽ đồng hành nuôi hai con.

Sinh năm 1971, Sacha Baron Cohen để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm như Brüno (2009), The Dictator (2012), Borat Subsequent Moviefilm (2020). Trong đó, Borat Subsequent Moviefilm giúp anh chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc tại Quả cầu Vàng 2021.