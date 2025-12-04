Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Vua đánh đầu' ở Premier League

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không phải một tiền đạo thực thụ, nhưng Mikel Merino của Arsenal cho thấy khả năng không chiến ấn tượng.

Merino có vai trò quan trọng tại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/12, Merino ghi dấu ấn với bàn thắng bằng đầu ở phút 11, tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Brentford.

Theo Opta, tính trên mọi đấu trường, không cầu thủ nào tại Premier League ghi nhiều bàn bằng đầu hơn Merino kể từ đầu mùa trước. Anh đã có 8 pha lập công bằng đánh đầu trong tổng số 14 bàn thắng ở quãng thời gian này, một con số cho thấy sự hiệu quả và độ chính xác đáng kinh ngạc.

Năm 2025 chứng kiến phong độ bùng nổ của tiền vệ 28 tuổi. Tính cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Merino đã đóng góp tới 29 bàn thắng và kiến tạo trong năm nay, vượt qua nhiều tiền vệ hàng đầu được định giá cao hơn anh gấp nhiều lần tại Premier League.

Trong 6 trận gần nhất, Merino ghi 4 bàn và có thêm 2 kiến tạo, trở thành nguồn cảm hứng lớn giúp Arsenal duy trì cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Điều đáng nói, Merino chưa từng thi đấu như một tiền đạo trong sự nghiệp trước khi làm việc với HLV Mikel Arteta. Sự linh hoạt chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, từ việc đẩy Merino lên cao, tận dụng khả năng chọn điểm rơi và nền tảng thể hình lý tưởng, đã biến anh thành một “số 9 ảo” đầy bất ngờ.

Trong bối cảnh nhiều tiền đạo chấn thương, còn Arsenal cần thêm nguồn bàn thắng để cạnh tranh chức vô địch, sự thăng hoa của Merino được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Premier League Premier League mikel merino

    Đọc tiếp

    Hai cau thu Liverpool gay phan no hinh anh

    Hai cầu thủ Liverpool gây phẫn nộ

    5 giờ trước 06:58 4/12/2025

    0

    CĐV Liverpool nổi giận, đòi loại hai hậu vệ sau trận hòa 1-1 trước Sunderland ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý