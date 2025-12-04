'Vua đánh đầu' ở Premier League

Không phải một tiền đạo thực thụ, nhưng Mikel Merino của Arsenal cho thấy khả năng không chiến ấn tượng.

Merino có vai trò quan trọng tại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/12, Merino ghi dấu ấn với bàn thắng bằng đầu ở phút 11, tạo tiền đề cho chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Brentford.

Theo Opta, tính trên mọi đấu trường, không cầu thủ nào tại Premier League ghi nhiều bàn bằng đầu hơn Merino kể từ đầu mùa trước. Anh đã có 8 pha lập công bằng đánh đầu trong tổng số 14 bàn thắng ở quãng thời gian này, một con số cho thấy sự hiệu quả và độ chính xác đáng kinh ngạc.

Năm 2025 chứng kiến phong độ bùng nổ của tiền vệ 28 tuổi. Tính cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Merino đã đóng góp tới 29 bàn thắng và kiến tạo trong năm nay, vượt qua nhiều tiền vệ hàng đầu được định giá cao hơn anh gấp nhiều lần tại Premier League.

Trong 6 trận gần nhất, Merino ghi 4 bàn và có thêm 2 kiến tạo, trở thành nguồn cảm hứng lớn giúp Arsenal duy trì cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Điều đáng nói, Merino chưa từng thi đấu như một tiền đạo trong sự nghiệp trước khi làm việc với HLV Mikel Arteta. Sự linh hoạt chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, từ việc đẩy Merino lên cao, tận dụng khả năng chọn điểm rơi và nền tảng thể hình lý tưởng, đã biến anh thành một “số 9 ảo” đầy bất ngờ.

Trong bối cảnh nhiều tiền đạo chấn thương, còn Arsenal cần thêm nguồn bàn thắng để cạnh tranh chức vô địch, sự thăng hoa của Merino được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.