Vừa cưới xong, cặp vợ chồng bị kẻ gian cạy cửa cuỗm sạch vàng cưới

Chỉ ít ngày sau đám cưới, cặp vợ chồng ở Trà Vinh sốc khi phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ lấy đi gần 1 cây vàng cưới cùng số tiền mặt mà cả hai dành dụm.

Toàn bộ 1 cây vàng cùng tiền mặt bị mất của cặp đôi mới cưới.

Sáng 16/6, vợ chồng Vĩnh Hưng và Huyền Trân (sống tại Trà Vinh) gặp biến cố lớn chỉ ít ngày sau đám cưới. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền Trân cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, khi cô đang đi làm, cha chồng trở về nhà và phát hiện cửa sau bị cắt, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Ông tiếp tục kiểm tra thì thấy cửa phòng của hai con bị cạy phá, nhưng vì kẹt nên không thể mở được. Ông lập tức gọi điện báo cho con dâu.

Đến khoảng 11h30, Huyền Trân trở về nhà cùng người thân kiểm tra hiện trường.

"Do cửa bị cạy nên kẹt cứng, phải dùng cây vít cạy mới mở ra được. Khi vào phòng, tôi mới phát hiện trộm không mở được cửa nên đã leo xuống từ đường trần nhà để lấy tài sản", cô kể.

Kẻ gian đột nhập lấy đi vàng cưới của cặp đôi.

Theo Huyền Trân, kẻ gian đã lấy đi gần 1 cây vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt cất trong phòng ngủ. Đây chủ yếu là số vàng cưới và tài sản hai vợ chồng tích góp trong thời gian dài.

Sự việc khiến cả hai không khỏi hụt hẫng bởi đám cưới vừa diễn ra chưa lâu thì toàn bộ tài sản giá trị nhất trong nhà đã bị lấy mất.

"Khi biết bị trộm hết vàng, hai vợ chồng chỉ biết ngồi an ủi nhau. Thật sự rất buồn vì đó là tài sản mà chúng tôi dành dụm bấy lâu mới có được", Huyền Trân chia sẻ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo với công an xã. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để ghi nhận hiện trường và tiến hành xác minh.

Theo lời kể của gia đình, dấu vết tại hiện trường cho thấy kẻ gian cắt cửa sau để vào nhà, sau đó tìm cách cạy cửa phòng ngủ. Không mở được cửa, đối tượng được cho là đã di chuyển lên trần nhà rồi chui xuống phòng để lấy tài sản.

"Đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính kẻ trộm, nhưng tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra để gia đình yên tâm hơn", cô dâu nói.