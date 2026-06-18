Cảnh sát Đức mếu máo khi cưới vợ Việt Nam, kinh ngạc đón 1.000 khách

Quyết theo đuổi cô gái Việt sau 3 lần tình cờ chạm mặt trong một tuần, Willi Wegener thành công "cưa đổ" Ngọc Huyền và bật khóc khi cưới được cô.

Chàng cảnh sát Đức mắt đỏ hoe xúc động khi cưới vợ Việt Nam Trong đám hỏi lẫn lễ cưới, chú rể người Đức liên tục kìm nén nước mắt vì xúc động.

Trong đám hỏi diễn ra vào tháng 10/2024 và lễ cưới tổ chức vào tháng 11/2025, Willi Wegener (sinh năm 1991, hiện sống tại Berlin, Đức) liên tục lau nước mắt trên sân khấu. Mỗi lần nhìn sang cô dâu Ngọc Huyền (sinh năm 1997, Hà Nội), đôi mắt chú rể lại đỏ hoe.

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi nghe anh đọc lời thề nguyện. Anh nói: ‘Em là trung tâm vũ trụ trong anh’. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi không quên”, Huyền chia sẻ.

Hôn lễ của cặp đôi Việt - Đức ngập tràn tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ đám hỏi cho đến khi nắm tay cô dâu bước trên lễ đường, Willi đều không giấu được cảm xúc. Với họ, đó là dấu mốc mở ra hành trình mới của sự đồng hành, thấu hiểu và yêu thương.

Huyền và chàng cảnh sát Đức tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2025.

Ba lần tình cờ

Nhìn lại hành trình đã qua, Huyền vẫn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa cô và Willi là sự sắp đặt đặc biệt của số phận.

Năm 2018, Huyền sang Đức du học. Đầu năm 2020, cô đến sở cảnh sát địa phương để trình báo việc bị mất hộ chiếu. Người trực ca hôm đó chính là Willi.

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngắn ngủi và hoàn toàn mang tính công việc. Ngay ngày hôm sau, khi Huyền đi ăn cùng bạn tại một nhà hàng, cô bất ngờ phát hiện viên cảnh sát hôm trước cũng xuất hiện tại đây và ngồi ngay bàn bên cạnh.

Sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài ngày sau, cả hai lại vô tình chạm mặt trên đường khi một người đang đi làm, người còn lại trên đường đến trường.

Ba lần gặp gỡ liên tiếp trong cùng một tuần khiến Willi quyết định chủ động tìm cách liên lạc với cô gái Việt Nam.

3 lần tình cờ chạm mặt trong một tuần khiến Huyền và Willi nên duyên.

May mắn, cả hai có bạn chung trên mạng xã hội nên Will nhanh chóng tìm thấy tài khoản của Huyền và gửi lời chào hỏi.

"Lúc đó, tôi thấy anh rất chân thành và đáng yêu. Mọi thứ đến khá tự nhiên nên chúng tôi hẹn hò không lâu sau đó", Huyền kể.

Không giống nhiều câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng những màn theo đuổi mãnh liệt hay những lời tỏ tình hoa mỹ, Willi chinh phục Huyền bằng những điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày.

"Anh không theo đuổi mãnh liệt, không tán tỉnh ngọt ngào. Đổi lại, anh luôn quan tâm đến tôi một cách chân thành, nhẹ nhàng và cho tôi cảm giác an toàn. Tôi yêu anh vì điều đó", cô nói.

Biết bạn gái thích màu hồng, hễ nhìn thấy món đồ dễ thương mang màu sắc này, Willi lại mua về làm quà. Dù đi đâu hay làm gì, anh cũng chủ động báo cho Huyền biết như một thói quen, dù cô chưa từng yêu cầu.

Trong nhiều năm yêu nhau, Huyền thừa nhận người hay cáu giận thường là mình, còn Willi gần như chưa bao giờ lớn tiếng. Lần hiếm hoi anh thực sự nổi nóng là khi thấy cô cố nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.

"Anh sợ tôi bị đứt tay nên nhất quyết không cho động vào. Đó là lần duy nhất tôi thấy anh cáu", Huyền nhớ lại.

Kinh ngạc với đám cưới 1.000 khách

Trước khi cưới Willi, Huyền đã nhận được tình cảm đặc biệt từ gia đình anh. Mỗi lần cô sang thăm nhà, bố mẹ anh đều ân cần hỏi han. Họ thường xuyên nhắc nhở con trai: "Huyền nhỏ bé quá, con phải yêu thương con bé thật nhiều".

Ở chiều ngược lại, bố mẹ Huyền từng có không ít lo lắng khi biết con gái muốn kết hôn với một người nước ngoài. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Willi sang Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái.

Không biết tiếng Việt để trình bày suy nghĩ của mình, chàng cảnh sát Đức đã chọn cách thể hiện đầy chân thành. Anh nắm tay Huyền, chỉ vào chiếc nhẫn cầu hôn rồi nhìn bố mẹ cô như muốn nói: "Con đã cầu hôn cô ấy rồi. Chúng con thực sự nghiêm túc. Bố mẹ cho phép chúng con đến với nhau nhé".

"Bằng cách nào đó, bố tôi hiểu được ý nghĩa của hành động ấy và rất hài lòng về sự lễ phép của anh", Huyền nhớ lại.

Huyền và Will hiện sinh sống tại Đức.

Sau chuyến thăm đó, Willi dần chiếm được cảm tình của cả nhà vợ. Trong những lần sang Việt Nam, chàng cảnh sát Đức luôn cố gắng thích nghi với văn hóa và lối sống địa phương.

Anh tập làm quen với khí hậu nóng ẩm, học những câu giao tiếp tiếng Việt đơn giản để trò chuyện với người thân của Huyền. Những bữa cơm gia đình đông đủ, những dịp tụ họp họ hàng hay các phong tục truyền thống đều được anh hào hứng tham gia.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Willi tôn trọng và tuân thủ các nghi thức cưới hỏi của gia đình Việt Nam. Từ lễ ra mắt, lễ ăn hỏi cho đến các thủ tục trong ngày cưới, anh đều chủ động tìm hiểu trước để thực hiện một cách chỉn chu nhất.

Cuối năm 2025, Willi cùng 9 thành viên đoàn nhà trai đi 9.000 km sang Việt Nam đón cô dâu Ngọc Huyền. Ai nấy đều bất ngờ về những phong tục trong ngày cưới của Việt Nam như mặc áo dài, bưng tráp lễ. Chú rể cũng ngỡ ngàng vì đám cưới có đến 1.000 khách.

Với Huyền, điều khiến cô cảm động không phải là việc Willi làm được bao nhiêu điều lớn lao, mà là sự nghiêm túc và nỗ lực của anh trong việc trở thành một phần của gia đình cô.

Sau nhiều năm bên nhau, từ cuộc gặp gỡ tình cờ tại sở cảnh sát đến hôn lễ ngập tràn nước mắt hạnh phúc, cả hai tin rằng họ đã tìm thấy đúng người đồng hành của cuộc đời mình.