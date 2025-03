Vua Charles III nhập viện do biến chứng khi điều trị ung thư

Điện Buckingham ngày 27/3 xác nhận Vua Charles III (76 tuổi) đã nhập viện trong thời gian ngắn để theo dõi sức khỏe do gặp phải tác dụng phụ từ quá trình điều trị ung thư. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, Vua Charles đã xuất viện và trở về dinh thự Clarence House.

Theo tuyên bố của Điện Buckingham, các hoạt động trước công chúng của Vua Charles trong ngày 28/3 sẽ được hoãn lại để đảm bảo sức khỏe của nhà vua.

“Vua Charles rất tiếc nuối khi không thể tham gia các sự kiện đã được sắp xếp và gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã làm việc chăm chỉ để tổ chức chuyến thăm”, người phát ngôn Hoàng gia Anh cho biết.

Reuters dẫn một nguồn tin hoàng gia cho biết: “Việc nhập viện chỉ là một biến chứng nhỏ trong quá trình điều trị, không đáng lo ngại. Quốc vương vẫn đang hồi phục tích cực và duy trì liên lạc qua điện thoại”.

Vua Charles và Vương hậu Camilla có lịch trình công du đến Italy vào tháng 4. Hiện tại, không có thay đổi nào liên quan đến sự kiện này, cho thấy tình trạng sức khỏe của Vua Charles vẫn trong tầm kiểm soát.

Điện Buckingham nhấn mạnh rằng lịch làm việc của nhà vua 76 tuổi sẽ tiếp tục được giám sát chặt chẽ để phù hợp với tiến trình điều trị.

Việc Vua Charles nhập viện để theo dõi y tế cũng trùng với quá trình điều trị ung thư của Công nương Kate, vợ của Hoàng tử William. Công nương đã thông báo vào tháng 1 rằng bà đang trong giai đoạn thuyên giảm và đang dần quay trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia.

