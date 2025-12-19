Vụ sữa giả Hiup: Nhóm lãnh đạo Z Holding lập quỹ 'rửa tiền' 83 tỷ đồng

Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận từ nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.

VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Vụ án liên quan đến "sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột được xác định là hàng giả.

Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an.

Cáo trạng xác định giai đoạn 2023-2025, nhóm lãnh đạo Z Holding là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp của mình để hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng .

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng ; trong đó có nhiều sản phẩm sữa.

Quá trình hoạt động, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 5.900 tỷ đồng , gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 1.600 tỷ đồng .

Đến nay xác định, thông qua hoạt động kinh doanh, sau khi trừ các khoản trích quỹ, lợi nhuận đã được chia cho Hoàng Quang Thịnh hơn 137 tỷ đồng ; Nguyễn Văn Minh hơn 100 tỷ đồng ; La Khắc Minh hơn 87 tỷ đồng .

Việc sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có được Thịnh, Minh và La Khắc Minh bàn bạc, thống nhất thành lập và giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý 3 quỹ nội bộ, gồm: Quỹ Z Holding, Quỹ Building và Quỹ Đầu tư.

Trong đó, Quỹ Z Holding thành lập từ tháng 4/2021, gồm số tiền được trích từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng /tháng từ nguồn lợi nhuận được chia cho Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh.

Quỹ Building được thành lập từ tháng 9/2023, gồm tiền được trích lại 5 tỷ đồng/tháng của các cổ đông tại Công ty Butaba là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh, Lê Văn Trung.

Quỹ Đầu tư được thành lập từ tháng 4/2020, gồm tiền góp vào của Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh và tiền trích lại lợi nhuận được chia hàng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống, trưởng, phó nhóm bán hàng.

Từ năm 2023 đến tháng 3/2025, nhóm Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo bộ phận kế toán trích lại một phần lợi nhuận có được từ nguồn tiền do phạm tội mà có để thành lập Quỹ Z Holding và Quỹ Building, sau đó dùng hơn 83 tỷ đồng từ nguồn trên để nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng của Công ty Sông Đà - Việt Đức với giá trị hơn 30 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tân Phú Cường với giá trị gần 53 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị can phù hợp nhau, phù hợp với lời khai của những người liên quan thuộc hệ thống Công ty Z Holding và các công ty, cá nhân liên quan (Công ty Z Land, Công ty Sông Đà - Việt Đức; Công ty Tân Phú Cường); phù hợp với dữ liệu điện tử, các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bất động sản và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.