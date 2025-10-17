Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ quấy rối du khách ở Hồ Gươm: Công an mời người bán hàng rong lên

Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mời người bán hàng rong lên làm việc sau khi đoạn video ghi lại hành vi quấy rối hai nữ du khách gây xôn xao mạng xã hội.

Nam thanh niên bị tố quấy rối du khách ở hồ Gươm. Ảnh: Chụp màn hình.

Liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh hai nữ du khách phản ứng trước hành vi bị cho là quấy rối của người bán hàng rong tại khu vực Hồ Gươm, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh và mời người liên quan lên làm việc.

Người bán hàng rong được xác định là L.T.A., 29 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam (cũ).

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10, T.A. ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm bán hàng rong, chủ yếu là kẹp tóc hình con gà. Khi mời khách, anh ta đã dùng tay chạm vào đầu một nữ du khách đang ngồi chơi điện thoại để thu hút sự chú ý, song người này từ chối mua.

Theo trình bày của du khách, khi bị phản ứng vì hành vi thiếu chuẩn mực, T.A. tỏ ra bực bội, có lời nói thô tục với nữ du khách. Sau đó, người này còn đuổi theo, định nhổ nước bọt về phía hai cô gái. Dù không trúng, hành động này khiến nạn nhân và người xung quanh bức xúc.

Sự việc được ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận chỉ trích. Một số người cho biết từng bị người đàn ông này làm phiền khi dạo chơi quanh Hồ Gươm.

Tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự phường Hoàn Kiếm đã đưa T.A. về trụ sở để nhắc nhở, răn đe. Đại diện công an phường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo, ứng xử phản cảm, gây ảnh hưởng hình ảnh du lịch.

Đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thủ đô. Hồi 23/9, Công an phường từng yêu cầu một người chạy xích lô xin lỗi và hoàn trả 1,2 triệu đồng cho du khách Australia vì thu phí gấp nhiều lần giá quy định.

