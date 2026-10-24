Vụ ngoại tình bẽ bàng của mẹ Kim Kardashian

Kris Jenner được cho là đã “nổi trận lôi đình ngay trước ống kính” sau khi biết chuyện ngoại tình trong quá khứ bị đưa vào cuốn sách tiểu sử viết về con gái.

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Jonathan Van Meter - tác giả cuốn Citizen Kim: The Woman Who Created the Future (tạm dịch: Công dân Kim: Người phụ nữ kiến tạo tương lai), tiết lộ Kim Kardashian từng gọi điện cho ông vào đêm muộn cách đây vài tháng. Cô tiết lộ rằng mẹ mình, bà Kris, đã nổi trận lôi đình ngay trước máy quay trong lúc họ ghi hình chương trình truyền hình thực tế, sau khi hay biết về nội dung cuốn sách.

“Tại sao Kim lại lôi tất cả chúng ta vào chuyện này? Tại sao chuyện ngoại tình của tôi từ 30 năm trước lại xuất hiện trong sách?”, Kris nổi giận quát tháo ở thời điểm đó.

Kim Kardashian (bên trái) và mẹ. Ảnh: GQ.

Kim đáp lại mẹ: “Tất cả những chuyện này vẫn luôn được viết về chúng ta. Rồi có một người xuất hiện, thực sự hiểu chúng ta và muốn giải thích về chúng ta. Tại sao mẹ lại không muốn điều đó?”.

Van Meter cho biết thêm, chỉ hai ngày sau, Kris đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, sự việc vẫn sẽ được đưa lên chương trình truyền hình thực tế The Kardashians của gia đình nổi tiếng này.

Van Meter cho biết Kris đồng ý tham gia thực hiện cuốn tiểu sử về con gái. Cuốn sách dự kiến phát hành ngày 27/10.

Dù tác giả không nêu đích danh người liên quan đến vụ ngoại tình, thực tế, Kris từng công khai thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với Todd Waterman vào năm 1989, khi bà vẫn đang sống với Robert Kardashian - cha của Kim.

Kris kết hôn với Robert Kardashian từ năm 1978 đến năm 1991. Hai người có bốn người con: Kim, Khloé, Kourtney và Rob.

Trong quá khứ, Kris nhiều lần bày tỏ sự hối hận sâu sắc về mối quan hệ kéo dài nhiều tháng với Waterman. Trong một tập chương trình phát sóng năm 2023, khi Khloé hỏi tại sao bà phản bội chồng, Kris chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã rơi vào tình huống mà bản thân cho rằng ở một nơi khác, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Và tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Đó là điều khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời”.

Robert Kardashian qua đời vào tháng 9/2003, ở tuổi 59, sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư thực quản. Sau khi ly hôn Robert, Kris kết hôn với Bruce Jenner vào năm 1991. Hai người ly thân năm 2013. Cả hai có hai con chung là Kendall Jenner và Kylie Jenner.