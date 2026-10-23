Phía Mỹ Tâm thông báo đã 'cháy vé' concert ở TP.HCM

Sau hai đợt mở bán, toàn bộ vé concert "See The Light Day 2" diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM đã được bán hết.

Concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm được tổ chức vào ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc. Theo thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ vé của chương trình hiện đã được bán hết.

Trước đó, ở đợt mở bán sớm ngày 15/10, phía BTC cho biết 10.000 vé đã được bán ra chỉ trong thời gian ngắn. Đến hôm 21/10, chương trình mở bán đợt tiếp theo và tiếp tục ghi nhận lượng khán giả lớn muốn săn vé. Các hạng vé liên tục được thông báo hết chỗ, trước khi toàn bộ vé của concert chính thức bán hết. Điều này phần nào chứng minh sức hút của "họa mi tóc nâu" với khán giả yêu nhạc Việt.

See The Light Day 2 của Mỹ Tâm sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Ảnh: NVCC.

See The Light Day 2 đánh dấu việc Mỹ Tâm trở lại tổ chức concert quy mô lớn tại TP.HCM sau hơn 5 năm, kể từ Tri Âm năm 2021. Đây là một trong những concert cá nhân đáng chú ý của Mỹ Tâm trong năm nay, giữa thời điểm thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Trước đó, See The Light Day 1 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2025, tạo được tiếng vang lớn. Sau đêm diễn này, Mỹ Tâm cho biết chương trình tại TP.HCM sẽ có những tiết mục và cách dàn dựng mới, song nội dung cụ thể vẫn được ê-kíp giữ kín.

3 tháng cuối năm chứng kiến sự bùng nổ của thị trường nhạc Việt. Không riêng concert của Mỹ Tâm, hàng loạt chương trình lớn nhỏ liên tiếp diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội.

Các sự kiện của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Tinh hà “say hi”, Big Bang, Tùng Dương, Sao nhập ngũ hay Những thành phố mơ màng - Year End Tour 2026 dự kiến đón khoảng 30.000-50.000 khán giả mỗi đêm.

Ở phân khúc nhỏ hơn, những chương trình có sức chứa khoảng 10.000 khán giả như Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, đêm nhạc của Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên, Kosmik của SpaceSpeakers và nhóm 365 tiếp tục khiến thị trường âm nhạc cuối năm trở nên sôi động.