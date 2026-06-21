Vụ gần 300 người tại Đồng Tháp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì kẹp thịt thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Kết quả xác định vi khuẩn Salmonella là "thủ phạm" đứng sau vụ việc này.

Gần 300 người nhập viện sau khi ăn bánh mì kẹp thịt tại Đồng Tháp. Ảnh: Hetagram.

Trưa 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì kẹp thịt. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tất cả bệnh nhân trên đều nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Đến nay, theo thông tin từ UBND phường Đạo Thạnh, tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại địa phương này lên đến 290 người.

Liên quan vụ việc, Viện Pasteur TP.HCM đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ những người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả 25/36 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Việc Salmonella liên tiếp xuất hiện trong các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn cho thấy đây vẫn là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với an toàn thực phẩm hiện nay. Thực trạng này đặt ra báo động về mức độ an toàn của các món ăn bình dân quen thuộc, vốn được tiêu thụ với số lượng lớn mỗi ngày.

Salmonella là vi khuẩn gì?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Salmonella là một nhóm vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa phổ biến trên toàn thế giới. Vi khuẩn này có thể tồn tại trong ruột của người và động vật, sau đó phát tán ra môi trường thông qua phân. Con người thường nhiễm bệnh khi ăn hoặc uống thực phẩm, nước uống bị nhiễm khuẩn.

Vi khuẩn có thể lây lan thông qua thực phẩm chưa được nấu chín kỹ, thực phẩm chế biến sẵn bảo quản không đúng cách hoặc do người chế biến không đảm bảo vệ sinh tay và dụng cụ nấu nướng.

Vi khuẩn Salmonella là thủ phạm quen thuộc trong các vụ ngộ độc tập thể. Ảnh: Shutterstock.

Theo Very Well Health, thời gian ủ bệnh của Salmonella thường từ 6 giờ đến 6 ngày sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn. Đa số người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng trong vòng 12-72 giờ. Những dấu hiệu điển hình gồm:

Tiêu chảy nhiều lần trong ngày.

Đau quặn bụng.

Sốt.

Buồn nôn, nôn ói.

Mệt mỏi, đau đầu.

Một số trường hợp có thể đi ngoài ra máu hoặc chất nhầy.

Phần lớn người bệnh có thể hồi phục sau 4-7 ngày nếu được bù nước và chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn đáng kể.

Trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể vượt qua hàng rào ruột, xâm nhập vào máu và lan tới nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Khi đó, người bệnh có nguy cơ bị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm xương khớp hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, tiêu chảy và nôn ói kéo dài còn khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng. Các dấu hiệu cảnh báo gồm khô miệng, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, chóng mặt hoặc tụt huyết áp. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện những biểu hiện này.

Vì sao bánh mì dễ trở thành "ổ chứa" Salmonella?

Salmonella là loại vi khuẩn thường lây nhiễm qua thực phẩm chưa nấu chín kỹ hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến. Những nguồn lây phổ biến bao gồm thịt gia cầm, thịt gia súc, hải sản, trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn; rau củ quả bị nhiễm khuẩn; nước uống không đảm bảo vệ sinh; hoặc bàn tay của người chế biến sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống.

Đây cũng chính là lý do bánh mì trở thành món ăn có nguy cơ cao do được tạo thành từ nhiều nguyên liệu khác nhau, từ thịt, pa-tê, chả, trứng, sốt mayonnaise đến rau sống, dưa chua. Hầu hết thành phần này đều được chế biến từ trước, sau đó bảo quản và sử dụng nhiều lần trong ngày.

Việc bảo quản, giữ vệ sinh kém có thể khiến bánh mì dễ trở thành "ổ chứa" Salmonella. Ảnh: Shutterstock.

Nguy cơ còn tăng lên khi thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ môi trường trong nhiều giờ. Salmonella phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ 5-60 độ C, còn gọi là "vùng nhiệt độ nguy hiểm" đối với thực phẩm. Trong điều kiện nóng ẩm như ở Việt Nam, số lượng vi khuẩn có thể tăng nhanh chỉ sau vài giờ nếu pa-tê, thịt nguội hoặc các loại nhân bánh mì không được bảo quản lạnh đúng quy định.

Bên cạnh đó, hiện tượng lây nhiễm chéo cũng là nguyên nhân thường gặp. Chẳng hạn, dao, thớt hoặc găng tay dùng để xử lý thịt sống sau đó lại được sử dụng cho thực phẩm đã nấu chín mà không được vệ sinh kỹ. Người bán hàng cũng có thể vô tình làm lây lan vi khuẩn nếu không rửa tay sau khi tiếp xúc với nguyên liệu sống hoặc sau khi đi vệ sinh.

Cách phòng ngừa Salmonella

Theo Cleveland Clinic, mọi người nên có thể giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella bằng cách tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm và cẩn trọng khi tiếp xúc với động vật. Các chuyên gia khuyến cáo:

Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi chế biến thực phẩm, cũng như trước khi ăn.

Chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn, bao gồm nấu chín kỹ và bảo quản ở nhiệt độ phù hợp.

Không chế biến thức ăn cho người khác khi đang mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh đường tiêu hóa.

Không uống hoặc sử dụng các thực phẩm được làm từ sữa chưa tiệt trùng.

Không uống nước chưa qua xử lý hoặc ăn thực phẩm được chế biến bằng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc các vật dụng của chúng.