Vụ nam sinh lớp 8 tự tử tại Lâm Đồng: Bạo lực học đường bị phanh phui

  • Chủ nhật, 24/5/2026 21:15 (GMT+7)
Sau vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một học sinh.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du ở xã Di Linh tự tử nghi do bạo lực học đường, ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và khuôn viên trường.

Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc ép buộc em H. cùng một học sinh khác phải đưa tiền 'bảo kê' mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định hiện trường, hành vi, đối tượng có liên quan trong vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, với khoảng 7 đến 8 lần nạn nhân bị hành hung trước khi xảy ra vụ việc thương tâm.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan đến “Cố ý gây thương tích” đối với các đối tượng khác.

Trước đó, nhiều người cho rằng áp lực thi cử và việc bị nhắc nhở trong giờ kiểm tra là nguyên nhân khiến em Đ.M.H. có hành động tiêu cực. Tuy nhiên, kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân đã phải chịu đựng tình trạng bị bắt nạt, bạo hành và ép đưa tiền trong thời gian dài.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, cũng như trách nhiệm phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của học sinh để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Thái Lâm/Tiền Phong

bạo lực Lâm Đồng nam sinh tự tử Lâm Đồng

