Vụ giả chết lừa tiền bảo hiểm gây chấn động

"Phá đám sinh nhật mẹ" có sự tham vọng trong câu chuyện lẫn thông điệp. Dù vậy, việc ôm đồm quá nhiều khiến bộ phim trật nhịp đáng tiếc.

Phá đám sinh nhật mẹ là dự án đầu tay của Nguyễn Thanh Bình - người được biết đến nhiều với bút danh Bình Bồng Bột. Trước khi có màn chạm ngõ địa hạt điện ảnh trên cương vị đạo diễn, anh cùng ê-kíp của mình từng chấp bút cho không ít bộ phim ăn khách, đơn cử như Mai (2024), Em và Trịnh (2022), Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (2020)... Vì lẽ đó, màn chào sân này nhận về không ít sự quan tâm, khác hẳn những tân binh thông thường.

Là người đã hoạt động khá lâu trong lĩnh vực văn hóa, từng kinh qua nhiều kiểu cách kể chuyện khác nhau - từ sân khấu, điện ảnh cho đến văn chương - Nguyễn Thanh Bình cho thấy tham vọng mang đến một câu chuyện thú vị, khác biệt trong bộ phim đầu tay của mình. Theo chia sẻ của đạo diễn, Phá đám sinh nhật mẹ được lấy cảm hứng từ vở kịch Bông hồng cài áo (NSND Kim Cương) và trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia (Số đỏ, Vũ Trọng Phụng).

Tuy nhiên, khi pha trộn quá nhiều chất liệu và phong cách, Phá đám sinh nhật mẹ lại tạo ra một trải nghiệm tương đối kỳ lạ, nếu không muốn nói là trật nhịp đáng tiếc.

Câu chuyện thiếu chất điện ảnh

Phá đám sinh nhật mẹ kể về một gia đình có truyền thống ngành y suốt nhiều thế hệ. Ở đó, bà Tâm (Ái Như) - người phụ nữ từng dang dở với nghề, mang trong lòng nhiều nuối tiếc - đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào con trai. Bà đặt tên con là Y Đức (Trần Kim Hải), với mong muốn cậu sẽ tiếp nối sự nghiệp danh giá của gia đình.

Song trái với kỳ vọng của mẹ, Đức chẳng thể nào theo nổi cái ngành nghề đầy thách thức này. Anh dang dở đại học, đầu tư kinh doanh cũng nhanh chóng thất bại, rơi vào cảnh nợ nần. Chưa kể, sự thất vọng của bà Tâm còn khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con căng thẳng triền miên, chực chờ ngày đổ vỡ.

Đỉnh điểm là khi Đức “vay nóng” để đầu tư vào một thương vụ lớn nhưng nhanh chóng thất bại thảm hại, mất một khoản tiền vượt xa khả năng của gia đình. Bị dồn vào bước đường cùng, anh cùng một người bạn dựng nên cái chết giả cho mẹ, với mục đích lấy tiền bảo hiểm để trả nợ.

Phá đám sinh nhật mẹ có ý tưởng thú vị.

Dễ thấy, Phá đám sinh nhật mẹ sở hữu một ý tưởng đầy tham vọng khi cố truyền tải câu chuyện về gia đình bằng không khí hài đen - thể loại có thể hiểu đơn giản là dùng bi kịch để tạo nên tiếng cười. Và cho đến nay, có thể nói hiếm có tác phẩm Việt Nam nào thực hiện thể loại này thành công. Bên cạnh đó, việc lồng ghép đám tang giả vào sinh nhật thật để tạo nên những tình huống trớ trêu cũng là một hướng đi khá thú vị.

Tiềm năng là vậy, song cách tiếp cận của Nguyễn Thanh Bình lại khiến không ít khán giả hụt hẫng. Thay vì xây dựng nhân vật một cách kỹ lưỡng - vốn là điều tối quan trọng trong một bộ phim điện ảnh, đạo diễn lại chú trọng nhiều hơn đến tình tiết, liên tục thiết lập các nhánh chuyện. Kết quả là sau hồi mở đầu, không nhân vật nào trong Phá đám sinh nhật mẹ thật sự tạo được sự thú vị hay có một hành trình đủ sức giữ chân người xem.

Người mẹ hiện lên với sự cực đoan đến khó tin, hoàn toàn không tạo được sự đồng cảm trong những quyết định hay lời nói. Y Đức lại quá thụ động, mờ nhạt trong tính cách lẫn hướng phát triển. Trong khi đó, người vợ của anh gần như không có bất kỳ tác động nào lên câu chuyện, chỉ xuất hiện qua vài phân cảnh khóc lóc nhạt nhòa. Chính việc lơ là khâu xây dựng nhân vật khiến câu chuyện trở nên trống trải về mặt cảm xúc, khó khơi gợi sự hứng thú nơi khán giả.

Bên cạnh đó, đạo diễn cũng có phần lúng túng trong việc xác định thông điệp chính lẫn thể loại. Phá đám sinh nhật mẹ ôm đồm quá nhiều vấn đề - từ mối quan hệ mẹ con nhiều xước xát, câu chuyện về người già cho đến âm mưu lừa tiền, phản bạn...

Từ đó, cách triển khai bộ phim cũng khá loay hoay, thể hiện rõ qua việc sau hơn 20 phút mở đầu, các nhân vật vẫn chưa thật sự bước vào hành trình của mình. Thông điệp về gia đình - vốn được xem là trọng tâm - lại chỉ xuất hiện ở hồi kết một cách khiên cưỡng, trong khi phần lớn thời lượng bị chia nhỏ cho hàng loạt mẩu chuyện rời rạc, thiếu sự kết nối.

Các thể loại như hài đen, gia đình, chính kịch, thậm chí đôi lúc còn phảng phất màu sắc hành động hay nhạc kịch, được trộn lẫn vào nhau một cách khó hiểu, khiến tổng thể bộ phim trở nên rối rắm.

Việc ôm đồm nhiều cách thể hiện khiến phim thiếu chất điện ảnh.

Vẫn có một số điểm sáng

Thực chất, Phá đám sinh nhật mẹ vẫn có vài điểm sáng hiếm hoi, đặc biệt ở phần cuối. Bỏ qua sự rời rạc trong nửa đầu, việc đội ngũ biên kịch liên tiếp đưa vào những cú twist chồng twist khá thú vị đã giúp bộ phim lấy lại phần nào yếu tố giải trí.

Phim cũng có một vài mảng miếng đủ sức gây cười, đến từ phong cách chơi chữ vốn quen thuộc với những ai từng theo dõi đạo diễn. Nếu không đặt kỳ vọng đây là một tác phẩm hài đen - nơi tiếng cười cần phải sâu cay, châm biếm - thì Phá đám sinh nhật mẹ vẫn hài hước ở mức độ nhất định. Câu chuyện nhìn chung cũng khá thú vị, chỉ là chưa thật sự phù hợp với cách diễn đạt của một bộ phim điện ảnh.

Một điểm trừ khác là không ít phân đoạn trong phim khá rời rạc, khi nhiều nhân vật xuất hiện rồi biến mất một cách khó hiểu, được thêm vào chỉ nhằm gây cười hoặc tạo thêm tình tiết. Đơn cử, việc nhân vật doanh nhân xuất hiện để thể hiện cảnh Y Đức vỡ nợ là khá thừa thãi - chi tiết này hoàn toàn có thể được xử lý gọn gàng hơn, giúp câu chuyện có trọng tâm và dễ theo dõi. Các nhân vật của Hữu Châu và Ngọc Sơn cũng không ăn nhập với câu chuyện.

Những cú twist lấy lại tính giải trí cho phim.

Bù lại, dàn diễn viên trong phim phần nào mang đến những màn trình diễn tương đối tròn trịa. Nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội thể hiện khá ổn hình ảnh đôi bạn già thân tình, dù cách nhả thoại của cả hai vẫn còn phảng phất sắc sân khấu. Các diễn viên còn lại dừng ở mức tròn vai, tạo cảm giác tự nhiên. Dù vậy, hầu hết vẫn khá một màu vì câu chuyện chưa cho họ nhiều không gian thể hiện.

Với doanh thu chỉ khoảng 4 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại, Phá đám sinh nhật mẹ nhiều khả năng sẽ đem về khoản lỗ không nhỏ, biến đây trở thành màn chào sân đầy chông gai với Nguyễn Thanh Bình.

Rõ ràng, anh vẫn còn không ít điều cần phải cải thiện nếu muốn tiến xa ở địa hạt điện ảnh trong vai trò đạo diễn.