Vụ đầu độc người thân ở Đồng Nai - kẻ thủ ác mua xyanua từ năm 2022

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định năm 2022, Bích đã mua xyanua trên mạng xã hội về cất trong phòng ngủ, rồi lần lượt đầu độc khiến chồng và hai cháu tử vong.

Kẻ ác khai mua chất độc xyanua trên mạng về đầu độc người thân.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra và tiếp tục lấy lời khai của bị can đầu độc người thân bằng xyanua ở huyện Nhơn Trạch.

Theo Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, do mâu thuẫn trong gia đình nên Nguyễn Thị Hồng Bích đã lên mạng đặt mua xyanua về đầu độc người thân.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT xác định, năm 2022, Bích đặt mua trên mạng chất độc xyanua, dạng bột màu trắng và cất trong phòng ngủ. Sau đó, kẻ này đã dùng xyanua lần lượt đầu độc chồng và 2 người cháu ruột tử vong, nạn nhân thứ 4 may mắn sống sót.

"Đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục các biện pháp xác minh, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thượng tá Toàn nói.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Nguyễn Thị Hồng Bích đã chuẩn bị sẵn xyanua để đầu độc những người thân cho khuất mắt. Nhằm tránh sự nghi ngờ của người thân, Bích đã mua chai thuốc xyanua và giấu trong ngăn tủ được khoá cận thẩn.

Nạn nhân đầu tiên Bích ra tay chính là anh N.T.T.Th. (chồng Bích, SN 1986). Lấy lý do chồng ham mê cờ bạc nên vào giữa tháng 10/2023, Bích mua xyanua, cho vào viên con nhộng, bỏ chung vào bịch thuốc, rồi "chính mắt nhìn thấy chồng uống liều thuốc có xyanua".

Sau khi chồng chết được một thời gian, Bích nhanh chóng qua lại thân mật với một người đàn ông không có nghề nghiệp ổn định. Biết chuyện, anh trai và em gái của Bích đứng ra khuyên ngăn.

Cho rằng, anh trai và em gái muốn chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu, Bích đã lấy xyanua cho vào nước ngọt và cho hai cháu N.K.D (7 tuổi, con của em gái) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai) uống khiến hai cháu tử vong.

Đến đầu tháng 6/2024, Bích tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chị dâu về việc bàn chuyện sửa nhà. Cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, còn anh trai mình lại dung túng cho vợ chèn ép mình, Bích đã lên kế hoạch đầu độc N.H.B.T. (SN 2006, con của anh trai và chị dâu) để trả thù.

Lấy lý do cháu T. có mụn, Bích nói rằng sẽ mua thuốc để giúp cháu trị mụn. Sau khi uống thuốc trị mụn của Bích mua, anh T. hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM). Tại bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu bệnh nhân và kết quả xét nghiệm anh T. bị ngộ độc xyanua.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh "Giết người".