Vụ trưởng phòng bị điều xuống làm cấp phó: Đắk Nông chỉ đạo gì?

Ngày 27/3, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn chỉ đạo liên quan đến kết quả kiểm tra nội dung đơn kiến nghị của ông Hà Xuân Bình, công tác tại Sở Xây dựng.

Theo đó, lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chưa nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về định hướng lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo cấp phòng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại Công văn số 2152 ngày 26/2 và ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 372 ngày 4/3.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ tổng hợp.

Tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc bố trí cấp trưởng tại phòng khuyết cấp trưởng, đảm bảo theo đúng định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2152; đồng thời, rà soát toàn bộ quy trình thực hiện công tác cán bộ trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 2/4.

Như Tiền Phong phản ánh, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải hợp nhất thành Sở Xây dựng.

Trước khi hợp nhất, hai sở này có 11 phòng chuyên môn, sau hợp nhất còn 8 phòng.

Ngày 5/3, Sở Xây dựng ban hành quyết định bổ nhiệm cho 7 trưởng phòng, bỏ trống một phòng không có trưởng phòng là phòng Vận tải, Phương tiện và Người lái.

Tại phòng này, Giám đốc Sở Xây dựng Phan Nhật Thanh quyết định điều động ông Nguyễn Dũng, Phó trưởng phòng Vận tải, phương tiện và người lái, làm Phó trưởng phòng phụ trách. Trong khi đó, ông Hà Xuân Bình đang đương chức Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà xuống làm cấp Phó phòng này.

Ông Bình sau đó đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị rà soát việc thực hiện lựa chọn, bố trí cán bộ tại Sở Xây dựng. Trong đó, có việc điều động ông từ Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà xuống làm cấp phó phòng này.

