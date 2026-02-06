Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Thu giữ 4 khẩu súng

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Ngày 5/2/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Ngày 19/1/2026, 2 đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, tỉnh Gia Lai gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân.

Mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với Cơ quan điều tra của đối tượng rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ngày 5/2/2026, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, bắt giữ 2 đối tượng gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong sự bình yên và hạnh phúc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu trong thư khen: "Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân".