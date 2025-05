Vũ công Trung Quốc bị bỏng khi múa 'váy lửa'

Ngày 12/5, Jimu News đưa tin sự việc đau lòng xảy ra trước một trung tâm thương mại tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Để biểu diễn điệu múa "váy lửa", nữ vũ công họ Củng phải đổ dầu hỏa vào phần chân váy và châm lửa. Sau khi quay vài vòng, ngọn lửa lan sang khiến cô bị bỏng cấp độ 3 ở chân và nhiều vị trí ở thân dưới.

Đáng nói, nữ vũ công tiết lộ mới tập luyện nên không có kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh: "Tôi đã học điệu múa váy lửa này trong thời gian ngắn. Đêm đầu tiên biểu diễn không có vấn đề gì nhưng đến đêm thứ hai, ngọn lửa bùng phát và tôi không kịp phản ứng. Tôi đã bị bỏng hoàn toàn".

Ngoài ra, nữ vũ công cho biết đội ngũ nhân viên chắc chắn về độ an toàn của tiết mục này, song tai nạn vẫn xảy ra.

Trên các nền tảng mạng xã hội, một số khán giả cho rằng cô cần suy nghĩ cẩn trọng hơn. Số khác chỉ trích nữ vũ công đang chơi đùa với lửa. Cần có chính kiến thay vì người khác nói là an toàn là có thể tin được.

Bên cạnh công việc vũ công, cô còn là diễn viên truyền hình lẫn điện ảnh. Theo đó, cô nhận lời tới biểu diễn điệu múa "váy lửa" trong ba đêm tại Ôn Châu với mức thù lao là 1.000 NDT.

Sau vụ việc, nữ vũ công họ Củng được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Đơn vị mời cô tới biểu diễn cho biết họ sẽ chi trả một phần là 32.000 NDT. Song, cô không đồng ý vì chi phí điều trị và hồi phục quá lớn.

Hiện, đôi bên chưa thể có tiếng nói chung, nhiều khả năng phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp. "Tôi không thể chịu đựng nỗi đau này mỗi ngày, đồng thời phải đối mặt với áp lực không thể đạt được thỏa thuận bồi thường", cô nói.

