Vụ cháy ôtô ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: Bắt tạm giam tài xế

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Như Báo CAND đã thông tin khoảng 15h25 ngày 1/5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy ôtô đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 1/5, Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền, làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em) đã nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển ôtô BKS 92A-265.XX chở theo T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm của Vin tại thôn Tú Nghĩa (xã Thăng Điền) đến kho tại phường An Thắng. Được biết, T.H.T và D.A.K là người được Vin thuê để giúp việc.

Khoảng 15h25 cùng ngày, An xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 cây xăng Petrolimex số 90 để tiếp nhiên liệu, để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút hỏa hoạn được dập tắt, thì lực lượng tham gia chữa cháy mới phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe.

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi xe phát ra tiếng nổ và bốc cháy, tài xế liên tục hô hoán "cứu xe, cứu xe" mà không thông báo có hai thiếu niên còn trong xe. Đến khi đám cháy được khống chế, mọi người mới bàng hoàng phát hiện trong xe có hai thiếu niên không kịp thoát ra ngoài.

Chiếc ôtô chở pin xe điện trẻ em phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng xác định số pin, ắc quy nói trên không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.